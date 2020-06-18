В Ярославле вот-вот откроются летние кафе. Об этом рассказали сами рестораторы. Уже с 19 июня владельцы заведений начнут возводить веранды, а в субботу, 20 июня, планируется открытие летних кафе для посетителей.
— Скоро в Ярославле и области открывают летние веранды! Ждём решения губернатора. Сегодня на рабочей встрече с заместителем председателя правительства Ярославской области Максимом Авдеевым прошел конструктивный разговор о текущем положении в отрасли и мерах поддержки. Это значит, завтра будет названа дата. Открытие отелей для всех гостей и крупных торговых центров с фуд-кортами планируется 1 июля в случае благоприятного развития эпидемобстановки. Надеемся, что 1 июля 2020 года в Ярославле будут открыты рестораны, — написал в соцсетях ресторатор Александр Седухин. Он заведует рестораном на улице Революционной.
Информацию об открытии летних кафе подтверждают владельцы и других заведений.
— С 20 июня разрешили открыть летние веранды. Сегодня вечером владельцам кафе будут подписывать разрешение о строительстве летних веранд. Поскольку на возведение веранд требуется время, многие кафе просто выставят столы на улицу и начнут обслуживать посетителей, — рассказал Юрий, владелец заведения на улице Кирова.
— Состоялась рабочая встреча, ждём указа губернатора, — добавила Юлия Самсоненко, она заведует популярным заведением на улице Собинова.
Несмотря на бурную радость владельцев заведений, официально этот вопрос не решён. Ни мэрия, ни правительство региона не дают внятных ответов о правовом основании открытия уличных веранд.
— Все ограничительные меры снимают в правительстве Ярославской области, — ответили в мэрии города.
— Официальной информации от оперативного штаба, подтверждающей это, нет, — заявили в правительстве региона.
Так или иначе, рестораторы настроены уверенно. Это дает повод полагать, что в ближайшие дни оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе опубликует новый документ, отменяющий ряд ограничений.