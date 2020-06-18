Информацию об открытии летних кафе подтверждают владельцы и других заведений.

— С 20 июня разрешили открыть летние веранды. Сегодня вечером владельцам кафе будут подписывать разрешение о строительстве летних веранд. Поскольку на возведение веранд требуется время, многие кафе просто выставят столы на улицу и начнут обслуживать посетителей, — рассказал Юрий, владелец заведения на улице Кирова.

— Состоялась рабочая встреча, ждём указа губернатора, — добавила Юлия Самсоненко, она заведует популярным заведением на улице Собинова.

Несмотря на бурную радость владельцев заведений, официально этот вопрос не решён. Ни мэрия, ни правительство региона не дают внятных ответов о правовом основании открытия уличных веранд.

— Все ограничительные меры снимают в правительстве Ярославской области, — ответили в мэрии города.

— Официальной информации от оперативного штаба, подтверждающей это, нет, — заявили в правительстве региона.

Так или иначе, рестораторы настроены уверенно. Это дает повод полагать, что в ближайшие дни оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе опубликует новый документ, отменяющий ряд ограничений.