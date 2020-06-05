Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал постановление о послаблениях режима, введённого в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня стало известно, что с 8 июня откроется ряд магазинов и организаций, которым до этого работать было запрещено. Появился расширенный список, кто с понедельника сможет приступить к работе:



непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;

розничная торговля ярмарочного типа;

услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию (парикмахерские смогут перейти на полноценную работу);



туристические агентства и туроператоры (также можно будет бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но исключительно для командировочных);

бани, но только в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;

тренировки сборных команд профессиональных спортивных клубов (также разрешено проведение соревнований профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей).

МФЦ с понедельника будут оказывать весь список услуг, но еще по предварительной записи. Детские сады пока останутся в режиме рабочих групп: полное их открытие произойдет не раньше июля. Возобновление работы организаций возможно при главном условии — неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, — уточнил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Наша цель — удержать ситуацию и создать условия для новых послаблений. Надо двигаться к привычной жизни. Думаю, это наша общая цель. Достичь ее сможем только вместе, при ответственном отношении каждого.

