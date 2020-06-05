5 июня пятница
СЕЙЧАС +19°С
usd 69.02
eur 77.32
Тема дня Эксклюзивное интервью губернатора о коронавирусе

Все новости

Все новости
На следующей неделе можно будет заняться шопингом и прикупить летних вещей, но только в маленьких магазинчиках

На следующей неделе можно будет заняться шопингом и прикупить летних вещей, но только в маленьких магазинчиках

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал постановление о послаблениях режима, введённого в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня стало известно, что с 8 июня откроется ряд магазинов и организаций, которым до этого работать было запрещено. Появился расширенный список, кто с понедельника сможет приступить к работе:

  • непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;
  • розничная торговля ярмарочного типа;
  • услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию (парикмахерские смогут перейти на полноценную работу);
  • туристические агентства и туроператоры (также можно будет бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но исключительно для командировочных);
  • бани, но только в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;
  • тренировки сборных команд профессиональных спортивных клубов (также разрешено проведение соревнований профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей).

МФЦ с понедельника будут оказывать весь список услуг, но еще по предварительной записи. Детские сады пока останутся в режиме рабочих групп: полное их открытие произойдет не раньше июля. Возобновление работы организаций возможно при главном условии — неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, — уточнил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Наша цель — удержать ситуацию и создать условия для новых послаблений. Надо двигаться к привычной жизни. Думаю, это наша общая цель. Достичь ее сможем только вместе, при ответственном отношении каждого.

Ранее Дмитрий Миронов в эксклюзивном интервью порталу 76.RU рассказал, что будет с торговыми центрами и ресторанами, как будут работать детские сады, о второй волне пандемии и своём состоянии здоровья.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемияторговлябизнес
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!