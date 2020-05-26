В Ярославле полицейские вместе с сотрудниками мэрии устроили рейд по центральным кафе и ресторанам, которые открыли свои двери. Во время проверки в кафе на улице Революционной находились посетители.

— Такое же правонарушение выявлено в одном из баров на улице Нахимсона, — уточнили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — В одном из обувных магазинов на улице Советской также выявлен факт работы.

Еще инспекторы нашли цветочный магазин на улице Свободы, вход для посетителей был не ограничен. По всем фактам проводятся проверки.

