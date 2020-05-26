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Облаву устроили на центральные кафе и магазины

Облаву устроили на центральные кафе и магазины

В Ярославле полицейские вместе с сотрудниками мэрии устроили рейд по центральным кафе и ресторанам, которые открыли свои двери. Во время проверки в кафе на улице Революционной находились посетители.

— Такое же правонарушение выявлено в одном из баров на улице Нахимсона, — уточнили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — В одном из обувных магазинов на улице Советской также выявлен факт работы.

Еще инспекторы нашли цветочный магазин на улице Свободы, вход для посетителей был не ограничен. По всем фактам проводятся проверки.

Накануне мы рассказывали о том, что мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании поднял вопрос о соблюдении масочного режима и других ограничительных мер в городе. По его наблюдениям, выполняют правила не все. Владимир Волков попросил рестораторов не торопиться с открытием заведений.

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