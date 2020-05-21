21 мая четверг
СЕЙЧАС +14°С
usd 72.34
eur 79.18
Тема дня Сотни заболевших: карта коронавируса на 21 мая

Все новости

Все новости
Магазин открылся под предлогом продажи товаров первой необходимости&nbsp;

Магазин открылся под предлогом продажи товаров первой необходимости 

Первый открывшийся обувной магазин этой весной в Ярославле тут же собрал ажиотаж из выстроившихся в очередь покупателей. Ярославцы не выдержали и побежали за обновками. Люди на несколько метров от входа облепили витрины и ждут очереди, чтобы попасть внутрь. Дистанцию все соблюдают, как и положено в общественных местах.

Но, постойте, почему открылся этот обувной магазин?

— Продают туалетную бумагу, салфетки и, конечно, ботинки, — рассказала с места фотограф 76.RU Александра Савельева.

В соцсетях жаловались, что весной людям не в чем ходить&nbsp;

В соцсетях жаловались, что весной людям не в чем ходить 

Мы уточнили в правительстве Ярославской области, позволяет ли текущий режим ограничений из-за коронавирусной инфекции работать магазинам с отдельным входом (так разрешено в некоторых регионах страны). В администрации уточнили, что на сегодняшний день магазинам одежды и обуви открываться пока не разрешали. Кроме того, на территории региона действует обязательный масочный режим. За появление в общественном месте без маски можно попасть на штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

На огромном объявлении описали все нюансы своей работы

На огромном объявлении описали все нюансы своей работы

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

масочный режимкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!