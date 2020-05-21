Первый открывшийся обувной магазин этой весной в Ярославле тут же собрал ажиотаж из выстроившихся в очередь покупателей. Ярославцы не выдержали и побежали за обновками. Люди на несколько метров от входа облепили витрины и ждут очереди, чтобы попасть внутрь. Дистанцию все соблюдают, как и положено в общественных местах.
Но, постойте, почему открылся этот обувной магазин?
— Продают туалетную бумагу, салфетки и, конечно, ботинки, — рассказала с места фотограф 76.RU Александра Савельева.
Мы уточнили в правительстве Ярославской области, позволяет ли текущий режим ограничений из-за коронавирусной инфекции работать магазинам с отдельным входом (так разрешено в некоторых регионах страны). В администрации уточнили, что на сегодняшний день магазинам одежды и обуви открываться пока не разрешали. Кроме того, на территории региона действует обязательный масочный режим. За появление в общественном месте без маски можно попасть на штраф от 1 до 30 тысяч рублей.