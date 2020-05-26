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В Ярославле начали открываться кафе: мэр призвал предпринимателей подождать с этим

Он пообещал, что дополнительных мер ограничения после снятия запрета на торговлю, в городе не будет

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Мэр попросил предпринимателей Ярославля подождать с открытием кафе

Мэр попросил предпринимателей Ярославля подождать с открытием кафе

Мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании 26 мая поднял вопрос о соблюдении масочного режима и других ограничительных мер в городе. По его наблюдениям, выполняют правила не все.

— У нас на территории города соблюдается масочный режим. Он обязателен для всех. Еще действуют ограничения по работе сферы обслуживания, торговли. Но есть уже факты открытия кафе. Если до этого на входе стоял столик или стойка, где можно было взять с собой кофе или заказать что-то другое, то сейчас уже есть случаи, когда эти стойки отодвигаются. И по одному-два посетителя начинают пускать внутрь. Я обращаюсь ко всем, и, прежде всего, к предпринимателям, мы все находимся в одинаковой ситуации и меры предосторожности обязательно нужно соблюдать. Как только будут сниматься в отношении конкретного бизнеса ограничительные меры, каких-то дополнительных мер ограничения мы не будем вводить. Давайте просто этого дождемся. Нам нужно сохранить те показатели, которые сейчас есть, и очень внимательно относиться к своему здоровью, — сказал Владимир Волков.

Мэр обратился к своим подчиненным с требованием ежедневно мониторить и контролировать ситуацию.

Напомним, обязательный масочный режим в Ярославской области начал действовать с 16 мая. Также, по распоряжению губернатора, в регионе продлены меры ограничения на торговлю, работу ряда предприятий.

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коронавирускафеВдадимир Волков
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