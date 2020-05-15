Накажут на кассе: как в магазинах будут бороться с нарушителями масочного режима

Департамент агропромышленного комплекса Ярославской области опубликовал методические рекомендации Минпромторга России, составленные для магазинов на случай введения в регионе масочного режима. В нем есть ответы на вопрос, какие санкции могут применяться к покупателям, которые проигнорируют требование властей о ношении масок. Вот что предписано:
- При попытке прохода посетителя без маски представитель организации торговли должен проинформировать посетителя о необходимости соблюдения масочного режима и об ответственности за его нарушение, а также о возможности приобретения маски в магазине при входе или внутри торгового зала, например, на отдельной кассе.
- Если покупатель отказывается выполнять требования, представитель торговой организации, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.
- В магазине покупателю без маски могут отказать в обслуживании на кассе.
При этом магазинам рекомендовано вывешивать информацию о действии масочного режима при входе и в торговом зале, обеспечивать средствами индивидуальной защиты сотрудников. Также Минпромторг рекомендовал властям и силовикам не наказывать сами магазины за то, что в них находятся покупатели без масок, если магазин делает все, чтобы не допустить таких нарушителей — предупреждает, не пробивают товар на кассе, имеет возможность вызвать полицию для предотвращения нарушения.
Напомним, в Ярославской области с 16 мая вводится обязательный масочный режим. Следить за соблюдением масочного режима будут полицейские, росгвардейцы, сотрудники МЧС и ведомственной охраны, а также ряд представителей других ведомств. Тех, кто не будет носить маски в общественных местах, транспорте, магазине будут штрафовать. По кодексу об административных правонарушениях, за нарушение масочного режима грозит предупреждение или штраф: от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей. Масочный режим будет действовать до нового распоряжения властей об его отмене.
Что будет во время масочного режима и как будут штрафовать нарушителей — в нашем разборе.