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Грязь неподалеку от проспекта Фрунзе

Грязь неподалеку от проспекта Фрунзе

В этом году Ярославль остался без общегородского субботника, который отменили из-за ситуации с коронавирусом. И это отразилось на внешнем виде города. Жители ужасаются от состояния зелёных зон, парков, заваленных мусором.

— Ярославль — хрю, — написали в «Подслушано в Ярославле», прикрепив фотографию из посёлка Красный бор.

Мусор раскидывают сами жители

Мусор раскидывают сами жители

Ярославцы начали публиковать фотографии загаженного города из разных мест.

Парк Нефтяников

Парк Нефтяников

Тоже Фрунзенский район

Тоже Фрунзенский район

— Проблема всех российских городов. Подскажите, проводятся ли в Ярославле субботники, организованные мэрией? Я здесь недавно живу. И мне больно видеть такую грязь. Если бы выдали перчатки и мешки под мусор, плюс организовали его вывоз, мне кажется, многие бы вышли. Нельзя так над планетой издеваться. Она может твёрдо показать, кто мы на ней и нужны ли мы ей. Люди немыслимые свиньи, — анонимно написал пользователь «ВКонтакте».

В мэрии Ярославля объяснили, что, несмотря на отсутствие субботников, город всё равно убирают.

— Субботники — это инициатива горожан. А уборка парков и общественных мест производится силами Горзеленхоза, — ответили в пресс-службе городской администрации.

Те, кто готов сам устроить субботник у дома, в любимом сквере, парке, открытой площадке, могут получить перчатки и мешки под мусор, обратившись в администрации районов либо к депутатам муниципалитета по своему району.

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уборка городасубботники
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