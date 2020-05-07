В этом году Ярославль остался без общегородского субботника, который отменили из-за ситуации с коронавирусом. И это отразилось на внешнем виде города. Жители ужасаются от состояния зелёных зон, парков, заваленных мусором.
— Ярославль — хрю, — написали в «Подслушано в Ярославле», прикрепив фотографию из посёлка Красный бор.
Ярославцы начали публиковать фотографии загаженного города из разных мест.
— Проблема всех российских городов. Подскажите, проводятся ли в Ярославле субботники, организованные мэрией? Я здесь недавно живу. И мне больно видеть такую грязь. Если бы выдали перчатки и мешки под мусор, плюс организовали его вывоз, мне кажется, многие бы вышли. Нельзя так над планетой издеваться. Она может твёрдо показать, кто мы на ней и нужны ли мы ей. Люди немыслимые свиньи, — анонимно написал пользователь «ВКонтакте».
В мэрии Ярославля объяснили, что, несмотря на отсутствие субботников, город всё равно убирают.
— Субботники — это инициатива горожан. А уборка парков и общественных мест производится силами Горзеленхоза, — ответили в пресс-службе городской администрации.
Те, кто готов сам устроить субботник у дома, в любимом сквере, парке, открытой площадке, могут получить перчатки и мешки под мусор, обратившись в администрации районов либо к депутатам муниципалитета по своему району.