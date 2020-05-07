В этом году Ярославль остался без общегородского субботника, который отменили из-за ситуации с коронавирусом. И это отразилось на внешнем виде города. Жители ужасаются от состояния зелёных зон, парков, заваленных мусором.

— Ярославль — хрю, — написали в «Подслушано в Ярославле», прикрепив фотографию из посёлка Красный бор.