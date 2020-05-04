В Ярославле чиновники и полицейские вышли в рейд по Заволжскому району. Ловили тех, кто жарит шашлыки на природе.

— К сожалению, некоторые ярославцы не только пренебрегают рекомендацией соблюдать самоизоляцию, но и не соблюдают противопожарную безопасность. Во время рейда было выявлено четыре нарушения. На первый раз с гражданами проведены беседы и выписаны предупреждения, — написал на своей странице «ВКонтакте» мэр Ярославля Владимир Волков.



В мэрии уточнили, что на территории региона с 1 апреля объявлен пожароопасный сезон. За его нарушение — штраф 5 тысяч рублей.