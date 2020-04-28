Сегодня, 28 апреля, ярославцы заметили в небе истребители. Собственно, не заметить их было сложно.



— Летели низко, с гулом, — сообщил ярославец Сергей Казанский.



В правительстве области рассказали, что произошло.



— Это была тренировка воздушного парада 9 Мая на Советской площади. Пока эту часть праздника не отменяли. Поэтому, если позволит погода, самолеты, вероятнее всего, пролетят в День Победы над центром города, — пояснили в областной администрации.



Власти предупредили, что истребители будут тренироваться еще 29 апреля и 7 мая.

