Сегодня, 28 апреля, ярославцы заметили в небе истребители. Собственно, не заметить их было сложно.
— Летели низко, с гулом, — сообщил ярославец Сергей Казанский.
В правительстве области рассказали, что произошло.
— Это была тренировка воздушного парада 9 Мая на Советской площади. Пока эту часть праздника не отменяли. Поэтому, если позволит погода, самолеты, вероятнее всего, пролетят в День Победы над центром города, — пояснили в областной администрации.
Власти предупредили, что истребители будут тренироваться еще 29 апреля и 7 мая.