В Ярославской области ветераны не останутся без поздравлений на 75-летие Победы, несмотря на то, что все праздничные мероприятия были отменены из-за распространения коронавируса. Региональное отделение «Союза женщин России» и «Волонтеры-медики» организовали для этого специальную акцию «Звонок Победы».



— Мы по телефону будем поздравлять участников войны, — рассказали в «Союзе женщин России». — Присоединиться к акции может каждый, позвонив знакомому ветерану и поздравив его.



Также в День Победы в этом году тысячи ярославцев не смогут собраться в одно огромное шествие и пройти по улицам с портретами принявших участие в Великой Отечественной войне родственников. Организаторы движения «Бессмертный полк» в связи с эпидемией коронавируса решили отказаться от этого. Но акция состоится — на этот раз в онлайн-формате. Организаторы акции уверены, что «Бессмертный полк» обязательно пройдёт по городу в дальнейшем в день парада Победы, после отмены коронавирусных ограничений.