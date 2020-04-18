Из-за увеличения количества заболевших коронавусом руководство области решило усилить контроль за въезжающими в Ярославскую область.

На въезде в регион со стороны Москвы на посту ДПС Переславля-Залесского кроме сотрудников МВД дежурят представители Роспотребнадзора, здравоохранения, Росгвардии, администрации, в том числе глава городского округа и его замы.



— Они раздают листовки и беседуют с въезжающими в наш регион гражданами, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области. — Гостям сообщают, что по прибытии в область им необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента прибытия, сообщить о своем прибытии по телефону горячей линии 8 (4852) 40–04–55, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью, воздержаться от посещения общественных мест, а также сообщают, что храмы во время пасхальных богослужений будут открыты только для постоянных прихожан.

