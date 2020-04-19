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Тема дня Пасха. Прямой эфир из Успенского собора
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У дверей - священник и полицейский

У дверей - священник и полицейский

В необычном формате прошла этой ночью пасхальная служба. С разметкой на полу, масками на лицах прихожан. Как богослужение прошло в Успенском соборе Ярославля, смотрите в фоторепортаже Саши Савельевой.

Все соблюдают дистанцию

Все соблюдают дистанцию

В маске даже женщина в церковной лавке

В маске даже женщина в церковной лавке

А вот все священнослужители совершают богослужение без масок

А вот все священнослужители совершают богослужение без масок

Священник просит прихожан не ходить в Крестный ход

Священник просит прихожан не ходить в Крестный ход

Пришли и с детьми

Пришли и с детьми

Береженого бог бережет

Береженого бог бережет

Из-за отсутствия пандусов людям приходится на руках заносить в храм тех,&nbsp; кто не может идти сам

Из-за отсутствия пандусов людям приходится на руках заносить в храм тех,  кто не может идти сам

Народу было меньше, чем в обычные годы

Народу было меньше, чем в обычные годы

В масках многие, но не все

В масках многие, но не все

Так теперь выглядит служба

Так теперь выглядит служба

Дистанцию соблюдали не все

Дистанцию соблюдали не все

У входа можно было бесплатно продизенфицировать руки

У входа можно было бесплатно продизенфицировать руки

Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

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