В необычном формате прошла этой ночью пасхальная служба. С разметкой на полу, масками на лицах прихожан. Как богослужение прошло в Успенском соборе Ярославля, смотрите в фоторепортаже Саши Савельевой.
17 апреля 2020
Помоги бизнесу найти себя
Привет! Мы уже поняли, что меры, которые предлагают власти для спасения бизнеса, помогут примерно как подорожник при коронавирусе. Но если рухнет бизнес — рухнет всё. Мы сделали опрос, который позволит предпринимателям сориентироваться в потребностях горожан. Ответьте всего на несколько вопросов.