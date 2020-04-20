В Угличе Ярославской области двух человек принудительно посадят на 14-дневный карантин. Такое решение принял Угличский районный суд по иску Роспотребнадзора. В обсервацию в ярославскую больницу отправят двух жильцов общежития, которые имели непосредственный контакт с больным коронавирусом. Добровольно сидеть две недели в карантине они отказывались.

— Решение об изоляции всех жителей общежития было принято в конце прошлой недели, когда поступила информация, что у одного из жильцов диагностирован COVID-19. Поскольку здание имеет общие коридоры, кухню и санузлы, потенциально каждый из проживающих в общежитии мог был подвергнут заражению. Именно поэтому они были срочно транспортированы в обсервацию в город Ярославль под наблюдение медиков. Отказавшиеся это сделать поставили под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь окружающих их людей, — сообщили в правительстве региона.

