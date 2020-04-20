В Ярославской области 132 человека находятся на лечении от коронавируса. По данным регионального правительства, на 20 апреля 97 из них находятся в удовлетворительном состоянии, у 33 человек отмечается состояние средней тяжести, два пациента — в тяжелом состоянии.



— Пациенты в тяжёлом состоянии находятся на кислородной поддержке, — уточнили в правительстве региона.

Напомним, 20 апреля в Ярославской области произошел самый большой прирост заболевших коронавирусом — 27 человек. Общее количество зафиксированных случаев составило 144. 12 пациентов уже поправились.

