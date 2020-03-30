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Ярославль готовится к более жёстким мерам карантина&nbsp;

Ярославль готовится к более жёстким мерам карантина 

Один из главных вопросов к понедельнику, 30 марта: введут ли в Ярославле такой же карантин, как в Москве? С этого дня жителей столицы отправили на домашний режим самоизоляции, то есть выходить из дома нельзя всем независимо от возраста. В Ярославской области пока запретили выходить из квартир только людям старше 65 лет.

— До среды этого режима не ожидается. Следим за развитием ситуации, — уточнили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Для тех, кто будет нарушать домашний режим изоляции, уже ввели «конские» штрафы. Всю новую и проверенную информацию о ситуации с распространением коронавируса и мерами против него мы собираем в режиме онлайн.

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