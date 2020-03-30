Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами, что правительство поддержало поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность за нарушение карантина.
— Ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер, правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, — сказал Михаил Мишустин.
Теперь за нарушение карантина в России физлицам придется раскошелиться на сумму от 15 до
Штрафы для должностных и юридических лиц при первом нарушении составят от 50 до