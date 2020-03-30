Ярославль на неделе выходных: как будут работать почта, детские сады, школы

Штрафы за нарушение карантина
За нарушение карантина россиян будут штрафовать.
При первом нарушении физлицам грозит от 15 до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении карантина — от 150 до 300 тысяч рублей. Штрафы для должностных и юридических лиц — от 50 до 150 тысяч при первом нарушении и до 500 тысяч рублей при повторном.
На совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин отметил, что страна должна работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Усиление карантина, на которое вчера решились Москва и Подмосковье, Мишустин назвал логичным решением.
— Шаги, которые там (в этих регионах) предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, — цитирует премьера ТАСС.
Новости из мира музыки: у Игоря Николаева не подтвердился коронавирус. Об этом певец написал в своем инстаграме.
— Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!
А вот оперного певца Пласидо Доминго пришлось госпитализировать в Мексике. У 79-летнего тенора осложнения на фоне коронавируса.
Как будет работать почта
Как будет работать почта с 30 марта по 3 апреля
С 30 марта по 3 апреля включительно почтовые отделения Ярославской области будут работать в особом режиме.
С понедельника, 30 марта, по среду, 1 апреля, все отделения почтовой связи в нашем регионе будут закрыты. При этом сортировка, перевозка и доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий будут осуществляться в обычном режиме.
В четверг и пятницу (2 и 3 апреля) почтовые отделения будут работать по установленному для этих дней графику.
— Доставка пенсий и пособий будет обеспечена в установленные сроки. Кроме того, в настоящее время Почта России совместно с правительством РФ прорабатывает вопрос об увеличении сроков хранения отправлений в отделениях — с 30 до 60 дней. Это сделано для того, чтобы люди смогли спокойно дождаться у себя дома спада волны инфицирования и только тогда прийти в отделение, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области
Почта России настоятельно рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами компании и готова оказать все необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку посылок, писем и т.д.
Коротко о том, что было в выходные:
- Выявили коронавирус у ярославца.
- Выяснилось, что на даче в Переславском районе жил москвич с уже подтвержденным диагнозом.
- Вечером в воскресенье стало известно, что положительный результат дал тест, сделанный старшим тренером «Локомотива» Майклом Пелино.
- В торговых центрах работают только магазины с товарами первой необходимости.
- C 28 марта приостановлено бронирование санаториев, баз и центров отдыха.
Как живём с этого понедельника — коротко:
- 30 марта — 6 апреля в детских садах, школах, колледжах и техникумах будут нерабочими, детям придётся остаться дома;
- городской транспорт Ярославля будет ходить реже (расписание);
- закрыты все кафе, рестораны, салоны и парикмахерские, кинотеатры и общественные бани;
- позже доставят счета за коммунальные услуги;
- до 5 апреля нельзя проводить любые мероприятия численностью больше 50 человек;
- до 5 апреля ярославцам запрещено посещать развлекательные центры, должны быть закрыты детские развлекательные центры и игровые комнаты;
- до 5 апреля закроются для посетителей МФЦ, услуги будут оказывать только через интернет;
- до 14 апреля вводят режим самоизоляции для всех жителей области старше 65 лет. Эти люди должны находиться дома;
- в загсах ограничили число гостей до 10 человек;
- до 1 июня 2020-го санатории, базы и центры отдыха должны приостановить бронирование номеров.
Тату-мастер из Ярославля надолго застрял в Индии. И теперь это не место для медитации и духовных практик, а игра на выживание. Выйти на улицу и раздобыть еду — настоящая проблема. Можно вместо еды отведать бамбуковых палок от полицейских...
Рассказ ярославца.
Аварийные телефоны
Вот эти телефон сейчас сохраните себе непременно. Дома или во время похода в магазин может случиться что угодно.
Телефоны аварийных служб в Ярославле: