Ярославль на неделе выходных: как будут работать почта, детские сады, школы

Доброе утро, друзья! Надеемся, что вы сегодня дома, потому что с 30 марта в стране начинается нерабочая неделя. Посидите в безопасности. А мы в этом материале в режиме онлайн собираем для вас всю полезную информацию.



Всё, что происходило в выходные, смотрите в нашей хронике за 28 и 29 марта.

Волонтёрский центр (все обращения по этим номерам передаются в департамент здравоохранения):

— 8 800 511-44-50;



— 8 920 129-97-81 (WhatsApp).

Кол-центр работает с 8:00 до 20:00.



Горячая линия департамента здравоохранения:

— (84852) 40-04-55 (работает круглосуточно).

Также всю информацию, касающуюся коронавирусной ситуации, вы можете сообщить в мессенджеры редакции: 8 905 645-92-32 (WhatsApp, Telegram, Viber).

