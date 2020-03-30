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Ярославль на неделе выходных: как будут работать почта, детские сады, школы

Вся оперативная информация для ярославцев в режиме онлайн

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Доброе утро, друзья! Надеемся, что вы сегодня дома, потому что с 30 марта в стране начинается нерабочая неделя. Посидите в безопасности. А мы в этом материале в режиме онлайн собираем для вас всю полезную информацию.

Всё, что происходило в выходные, смотрите в нашей хронике за 28 и 29 марта.

Волонтёрский центр (все обращения по этим номерам передаются в департамент здравоохранения):

— 8 800 511-44-50;

— 8 920 129-97-81 (WhatsApp).

Кол-центр работает с 8:00 до 20:00.

Горячая линия департамента здравоохранения:

— (84852) 40-04-55 (работает круглосуточно).

Также всю информацию, касающуюся коронавирусной ситуации, вы можете сообщить в мессенджеры редакции: 8 905 645-92-32 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Ксения Зинова

Штрафы за нарушение карантина

За нарушение карантина россиян будут штрафовать.

При первом нарушении физлицам грозит от 15 до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении карантина — от 150 до 300 тысяч рублей. Штрафы для должностных и юридических лиц — от 50 до 150 тысяч при первом нарушении и до 500 тысяч рублей при повторном.

Ксения Зинова

На совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин отметил, что страна должна работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Усиление карантина, на которое вчера решились Москва и Подмосковье, Мишустин назвал логичным решением.

— Шаги, которые там (в этих регионах) предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, — цитирует премьера ТАСС.

Мария Захарова

Новости из мира музыки: у Игоря Николаева не подтвердился коронавирус. Об этом певец написал в своем инстаграме.

— Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!

А вот оперного певца Пласидо Доминго пришлось госпитализировать в Мексике. У 79-летнего тенора осложнения на фоне коронавируса.

Ольга Прохорова

Как будет работать почта

Как будет работать почта с 30 марта по 3 апреля

С 30 марта по 3 апреля включительно почтовые отделения Ярославской области будут работать в особом режиме.

С понедельника, 30 марта, по среду, 1 апреля, все отделения почтовой связи в нашем регионе будут закрыты. При этом сортировка, перевозка и доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий будут осуществляться в обычном режиме.

В четверг и пятницу (2 и 3 апреля) почтовые отделения будут работать по установленному для этих дней графику.

— Доставка пенсий и пособий будет обеспечена в установленные сроки. Кроме того, в настоящее время Почта России совместно с правительством РФ прорабатывает вопрос об увеличении сроков хранения отправлений в отделениях — с 30 до 60 дней. Это сделано для того, чтобы люди смогли спокойно дождаться у себя дома спада волны инфицирования и только тогда прийти в отделение, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области

Почта России настоятельно рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами компании и готова оказать все необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку посылок, писем и т.д.

Ольга Прохорова

Коротко о том, что было в выходные:

Ольга Прохорова

Как живём с этого понедельника — коротко:

  • 30 марта — 6 апреля в детских садах, школах, колледжах и техникумах будут нерабочими, детям придётся остаться дома;
  • городской транспорт Ярославля будет ходить реже (расписание);
  • закрыты все кафе, рестораны, салоны и парикмахерские, кинотеатры и общественные бани;
  • позже доставят счета за коммунальные услуги;
  • до 5 апреля нельзя проводить любые мероприятия численностью больше 50 человек;
  • до 5 апреля ярославцам запрещено посещать развлекательные центры, должны быть закрыты детские развлекательные центры и игровые комнаты;
  • до 5 апреля закроются для посетителей МФЦ, услуги будут оказывать только через интернет;
  • до 14 апреля вводят режим самоизоляции для всех жителей области старше 65 лет. Эти люди должны находиться дома;
  • в загсах ограничили число гостей до 10 человек;
  • до 1 июня 2020-го санатории, базы и центры отдыха должны приостановить бронирование номеров.
Ольга Прохорова

Обучаться всю неделю придется на дому. Позже начнут выдавать «сухие пайки» (бесплатные завтраки).

Ольга Прохорова

Тату-мастер из Ярославля надолго застрял в Индии. И теперь это не место для медитации и духовных практик, а игра на выживание. Выйти на улицу и раздобыть еду — настоящая проблема. Можно вместо еды отведать бамбуковых палок от полицейских...
Рассказ ярославца.

Ольга Прохорова

Аварийные телефоны

Вот эти телефон сейчас сохраните себе непременно. Дома или во время похода в магазин может случиться что угодно.
Телефоны аварийных служб в Ярославле:

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