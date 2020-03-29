В Москве с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей города независимо от возраста. Такой указ подписал сегодня мэр столицы Сергей Собянин.



Покидать квартиру разрешается только в случаях:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

необходимости вынести бытовой мусор.





Кроме того, с завтрашнего дня на улицах, в магазинах, в транспорте и в других общественных местах нужно будет обязательно соблюдать дистанцию друг от друга не меньше полутора метров. Исключение — только поездки на такси.

