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«Мэру надо о народе думать»: в Ярославле прошел митинг за сохранение троллейбусов и депо

Репортаж с акции

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В Ярославле 14 марта прошел митинг за сохранение троллейбусов. Напомним, мэрия подписала постановление о ликвидации троллейбусного депо на Городском Валу ради строительства в этом месте нового жилого комплекса. Троллейбусы же пообещали распределить по остальным депо — на улице Гагарина и Ленинградском проспекте. При этом чуть было не закрыли троллейбус № 8. Мол, он нерентабельный. Речь шла о временной приостановке работы троллейбусов на этом маршруте. Но горожане опасались, что потом троллейбус закроют насовсем. В итоге мэр пообещал вообще не трогать маршрут. Но народ все равно волнуется.

Народа пришло не много

Народа пришло не много

Желающие высказаться за сохранение троллейбусов собрались в Парке ветеранов на улице Угличской. Акция началась в 16 часов. Правда, митингующих пришло совсем немного — от силы человек 50. Но эмоции кипели нешуточные. Вместе с сохранением троллейбусов люди требовали оставить и депо на Городском Валу.

— Если депо закроют, то и троллейбус погибнет, как часть трамваев, которые отменили после того, как убрали депо на том месте, где сейчас стоит торговый центр «Аура». Мэру надо о народе думать! — говорили собравшиеся.

Собравшиеся требовали оставить в покое депо и троллейбусы

Собравшиеся требовали оставить в покое депо и троллейбусы

На митинг пришли и сотрудники «Яргорэлектротранса» — предприятия, которое отвечает за работу трамваев и троллейбусов. Они стояли с плакатом «Требуем достойной работы транспортникам».

Сотрудники «Яргорэлектротранса» не боятся потерять работу после акции

Сотрудники «Яргорэлектротранса» не боятся потерять работу после акции

— Не боитесь, что вас уволят? — спросили журналисты.

— А чего мне боятся? Я найду работу. Я переживаю за население! — ответил один из сотрудников.

Автор: Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (5)

ваш господин
14 мар 2020 в 20:05

где и когда начинается сбор сухарей для всеми любимого мэра ?😁

алекс
14 мар 2020 в 19:43

надо заранее уведомлять людей о митингах. Плохо когда люди узнают о митинге после митинга

гость
14 мар 2020 в 19:41

А сшить марлевые повязки, как шили ваши родители, слабо? Руки, похоже, только под гаджеты заточены