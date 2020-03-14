«Мэру надо о народе думать»: в Ярославле прошел митинг за сохранение троллейбусов и депо

В Ярославле 14 марта прошел митинг за сохранение троллейбусов. Напомним, мэрия подписала постановление о ликвидации троллейбусного депо на Городском Валу ради строительства в этом месте нового жилого комплекса . Троллейбусы же пообещали распределить по остальным депо — на улице Гагарина и Ленинградском проспекте. При этом чуть было не закрыли троллейбус № 8. Мол, он нерентабельный. Речь шла о временной приостановке работы троллейбусов на этом маршруте. Но горожане опасались, что потом троллейбус закроют насовсем. В итоге мэр пообещал вообще не трогать маршрут . Но народ все равно волнуется.

Желающие высказаться за сохранение троллейбусов собрались в Парке ветеранов на улице Угличской. Акция началась в 16 часов. Правда, митингующих пришло совсем немного — от силы человек 50. Но эмоции кипели нешуточные. Вместе с сохранением троллейбусов люди требовали оставить и депо на Городском Валу.



— Если депо закроют, то и троллейбус погибнет, как часть трамваев, которые отменили после того, как убрали депо на том месте, где сейчас стоит торговый центр «Аура». Мэру надо о народе думать! — говорили собравшиеся.