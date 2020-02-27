«Воет по ночам». В Ростове мужчина выпрыгнул из горящего дома, а его семья погибла. Как он живёт

В Ростове Великом в Ярославской области 19 октября прошлого года около четырех часов утра загорелся жилой дом. Огонь вспыхнул моментально, преградив жильцам путь к выходу. В пожаре погибли семь человек, в том числе дети. В то утро Игорь Ванюшев, один из жильцов дома, лишился всей семьи — трёх дочерей и жены.
После этого жизнь Игоря превратилась в ад.
Волна презрения
В доме № 13 на Ленинской улице в Ростове Великом свет допоздна горел в квартире на втором этаже. Там, где жил Игорь и его семья. Сейчас от дома не осталось ничего. Очевидцы рассказывали, что в то роковое утро Игорь спасся, выпрыгнув из окна, а его жена и три дочки погибли. В социальных сетях на мужчину обрушивался шквал негатива и презрения. Кто-то посчитал, что Игорь струсил, спас только себя. Но были и защитники — люди понимали, что в такой ситуации многие поступки совершаются на уровне инстинктов. Самого Игоря тогда еле успокоили.
С момента трагедии прошло уже несколько месяцев. Игоря Ванюшева уже давно выписали из больницы. Его 16-летняя дочь от первого брака рассказала, как и где сейчас живет ее отец.
— Папу пристроили к моей знакомой, — рассказала Марина. — Он снимает там комнату. Это удобно, потому что живет совсем рядом со мной. Могу его навещать.
Воет во сне
Марина Ванюшева рассказала, что во время падения со второго этажа ее отец повредил позвоночник, порезал руки, а еще у него полностью раздробило пятку. По словам девушки, врачи сказали, что ногу восстанавливать не будут. Однако это не мешает Игорю самому ухаживать за собой и даже ходить на кладбище, чтобы проведать своих малышек и жену.
— Папа делает вид, что ему не больно, но знакомая, у которой папа снимает комнату, рассказывает, что во сне он воет от боли, — рассказала Марина.
В окно вытолкнула жена
И болят не только разбитые кости — болит от тоски душа. Снова и снова Игорь вспоминает ту ночь.
— Он сказал, что жена Настя велела ему выпрыгнуть в окно, чтобы она могла подать ему детей. Она сама и вытолкнула его из окна. Он так и сделал. И кричал Насте, что готов ловить дочек, но она уже задохнулась, — рассказывает Марина.
В том пожаре погибла еще и мама Игоря. Женщина жила на третьем этаже, спускалась по лестнице, но её кто-то окрикнул, и она упала.
— Бабушка неделю пролежала в больнице в реанимации и умерла, — рассказала девушка.
Сейчас на кладбище, на которое ездит Игорь вместе с дочерью, лежат шесть человек: три дочурки, младшей из которых было 1,5 года, а старшей — 6 лет, жена, мама и дедушка.
Следователи и полицейские поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В МЧС рассказали подробности произошедшего, а в суде вынесли приговор Александру Комарову.