«Воет по ночам». В Ростове мужчина выпрыгнул из горящего дома, а его семья погибла. Как он живёт

Мужчина кричал жене, чтобы она подавала ему детей Фото: Елена Вахрушева / Марина Ванюшева

В Ростове Великом в Ярославской области 19 октября прошлого года около четырех часов утра загорелся жилой дом. Огонь вспыхнул моментально, преградив жильцам путь к выходу. В пожаре погибли семь человек, в том числе дети. В то утро Игорь Ванюшев, один из жильцов дома, лишился всей семьи — трёх дочерей и жены.

После этого жизнь Игоря превратилась в ад. Волна презрения В доме № 13 на Ленинской улице в Ростове Великом свет допоздна горел в квартире на втором этаже. Там, где жил Игорь и его семья. Сейчас от дома не осталось ничего. Очевидцы рассказывали, что в то роковое утро Игорь спасся, выпрыгнув из окна, а его жена и три дочки погибли. В социальных сетях на мужчину обрушивался шквал негатива и презрения. Кто-то посчитал, что Игорь струсил, спас только себя. Но были и защитники — люди понимали, что в такой ситуации многие поступки совершаются на уровне инстинктов. Самого Игоря тогда еле успокоили.



С момента трагедии прошло уже несколько месяцев. Игоря Ванюшева уже давно выписали из больницы. Его 16-летняя дочь от первого брака рассказала, как и где сейчас живет ее отец.

— Папу пристроили к моей знакомой, — рассказала Марина. — Он снимает там комнату. Это удобно, потому что живет совсем рядом со мной. Могу его навещать.



Молодая мама погибла вместе с детьми Фото: ГУ МЧС по Ярославской области, фото погибшей в соцсетях

Воет во сне Марина Ванюшева рассказала, что во время падения со второго этажа ее отец повредил позвоночник, порезал руки, а еще у него полностью раздробило пятку. По словам девушки, врачи сказали, что ногу восстанавливать не будут. Однако это не мешает Игорю самому ухаживать за собой и даже ходить на кладбище, чтобы проведать своих малышек и жену.

— Папа делает вид, что ему не больно, но знакомая, у которой папа снимает комнату, рассказывает, что во сне он воет от боли, — рассказала Марина. В окно вытолкнула жена И болят не только разбитые кости — болит от тоски душа. Снова и снова Игорь вспоминает ту ночь. — Он сказал, что жена Настя велела ему выпрыгнуть в окно, чтобы она могла подать ему детей. Она сама и вытолкнула его из окна. Он так и сделал. И кричал Насте, что готов ловить дочек, но она уже задохнулась, — рассказывает Марина.