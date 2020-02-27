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Город Пожар в Ростове Эксклюзив

«Воет по ночам». В Ростове мужчина выпрыгнул из горящего дома, а его семья погибла. Как он живёт

Подробности трагедии, разыгравшейся в Ярославской области

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Мужчина кричал жене, чтобы она подавала ему детей

Мужчина кричал жене, чтобы она подавала ему детей

В Ростове Великом в Ярославской области 19 октября прошлого года около четырех часов утра загорелся жилой дом. Огонь вспыхнул моментально, преградив жильцам путь к выходу. В пожаре погибли семь человек, в том числе дети. В то утро Игорь Ванюшев, один из жильцов дома, лишился всей семьи — трёх дочерей и жены. 
После этого жизнь Игоря превратилась в ад.

Волна презрения

В доме № 13 на Ленинской улице в Ростове Великом свет допоздна горел в квартире на втором этаже. Там, где жил Игорь и его семья. Сейчас от дома не осталось ничего. Очевидцы рассказывали, что в то роковое утро Игорь спасся, выпрыгнув из окна, а его жена и три дочки погибли. В социальных сетях на мужчину обрушивался шквал негатива и презрения. Кто-то посчитал, что Игорь струсил, спас только себя. Но были и защитники — люди понимали, что в такой ситуации многие поступки совершаются на уровне инстинктов. Самого Игоря тогда еле успокоили.

С момента трагедии прошло уже несколько месяцев. Игоря Ванюшева уже давно выписали из больницы. Его 16-летняя дочь от первого брака рассказала, как и где сейчас живет ее отец.

— Папу пристроили к моей знакомой, — рассказала Марина. — Он снимает там комнату. Это удобно, потому что живет совсем рядом со мной. Могу его навещать.

Молодая мама погибла вместе с детьми

Молодая мама погибла вместе с детьми

Воет во сне

Марина Ванюшева рассказала, что во время падения со второго этажа ее отец повредил позвоночник, порезал руки, а еще у него полностью раздробило пятку. По словам девушки, врачи сказали, что ногу восстанавливать не будут. Однако это не мешает Игорю самому ухаживать за собой и даже ходить на кладбище, чтобы проведать своих малышек и жену.

— Папа делает вид, что ему не больно, но знакомая, у которой папа снимает комнату, рассказывает, что во сне он воет от боли, — рассказала Марина.

В окно вытолкнула жена

И болят не только разбитые кости — болит от тоски душа. Снова и снова Игорь вспоминает ту ночь.

— Он сказал, что жена Настя велела ему выпрыгнуть в окно, чтобы она могла подать ему детей. Она сама и вытолкнула его из окна. Он так и сделал. И кричал Насте, что готов ловить дочек, но она уже задохнулась, — рассказывает Марина.

В том пожаре погибла еще и мама Игоря. Женщина жила на третьем этаже, спускалась по лестнице, но её кто-то окрикнул, и она упала.

— Бабушка неделю пролежала в больнице в реанимации и умерла, — рассказала девушка.

Сейчас на кладбище, на которое ездит Игорь вместе с дочерью, лежат шесть человек: три дочурки, младшей из которых было 1,5 года, а старшей — 6 лет, жена, мама и дедушка.

Следователи и полицейские поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В МЧС рассказали подробности произошедшего, а в суде вынесли приговор Александру Комарову.

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пожар в Ростове
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
27 фев 2020 в 21:50

Что то девушка нестыковочка в вашем рассказе получается. Если на самом деле было намерение спасти детей, логичнее было бы поставить их у самого окошка, а уж потом в окно и прыгать. Ну а перебросить детей стоящих у самого окна, дело 2-х минут. А тут значит жена мужика здорового в окно вытолкнула, а потом пошла детей по квартире собирать? Так ещё бабушка Арина.