«Убийство с особым цинизмом»: ростовскому поджигателю грозит пожизненное

Сегодня в Ярославле под арест на два месяца отправили 37-летнего Александра Комарова, которого подозревают в поджоге дома в Ростове Великом. В пожаре погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Мужчину из зала суда увезли в СИЗО.

Судьба его незавидная: ему грозит пожизненное заключение.

— Комаровым совершено крайне опасное преступление с особым цинизмом, который выразился в безразличном отношении к человеческим жизням, — рассказал сегодня после заседания начальник отдела по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Ярославской области Дмитрий Дьячков. — По части 2 статьи 105 УК подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.