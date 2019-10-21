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Пожар в Ростове

«Убийство с особым цинизмом»: ростовскому поджигателю грозит пожизненное

Подозреваемого в поджоге дома в Ростове Ярославской области увезли в СИЗО

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Суд сегодня арестовал Александра Комарова на два месяца

Суд сегодня арестовал Александра Комарова на два месяца

Сегодня в Ярославле под арест на два месяца отправили 37-летнего Александра Комарова, которого подозревают в поджоге дома в Ростове Великом. В пожаре погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Мужчину из зала суда увезли в СИЗО.

Судьба его незавидная: ему грозит пожизненное заключение.

— Комаровым совершено крайне опасное преступление с особым цинизмом, который выразился в безразличном отношении к человеческим жизням, — рассказал сегодня после заседания начальник отдела по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Ярославской области Дмитрий Дьячков. — По части 2 статьи 105 УК подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также прокурор уточнил, что мотив преступления на данный момент до конца не выяснен.

Видео: Михаил Контуев

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. На допросе поджигатель рассказал, почему спалил дом, в котором спали люди. Завтра в Ростове пройдут похороны двух малышей, погибших в огне.

Все подробности трагической истории — в нашей хронике.

Комарова отвозят в СИЗО

Комарова отвозят в СИЗО

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    жил-был пёс
    21 окт 2019 в 19:18

    какой то мутный пироман, какая то мутная сама история..то известен мотив, то нет. соседи толи наркоманы, толи нет..
    но вот несомненно детей жалко.