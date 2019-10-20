«Личная неприязнь к жителю дома»: в СМИ попала информация о мотивах поджигателя дома в Ростове

На пожаре в жилом доме погибли семь человек, включая пятерых детей

В СМИ появилась информация, что подозреваемый в поджоге жилого дома в Ростове Великом мог пойти на преступление из-за личной неприязни к одному из жителей двухэтажки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Кроме того, как удалось выяснить корреспондентам «РЕН ТВ», задержанный хотел насолить местному жителю.



— Члены погибшей семьи, вероятнее всего, стали случайными жертвами, подозреваемый с ними не общался, — говорится в сообщении телеканала. — Мужчина постоянно меняет свои показания. Сейчас следователи проверяют несколько версий случившегося.

