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Криминал
Пожар в Ростове

«Личная неприязнь к жителю дома»: в СМИ попала информация о мотивах поджигателя дома в Ростове

В Ярославской области следователи продолжают выяснять подробности пожара, где погибли 7 человек

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На пожаре в жилом доме погибли семь человек, включая пятерых детей

На пожаре в жилом доме погибли семь человек, включая пятерых детей

В СМИ появилась информация, что подозреваемый в поджоге жилого дома в Ростове Великом мог пойти на преступление из-за личной неприязни к одному из жителей двухэтажки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, как удалось выяснить корреспондентам «РЕН ТВ», задержанный хотел насолить местному жителю.

— Члены погибшей семьи, вероятнее всего, стали случайными жертвами, подозреваемый с ними не общался, — говорится в сообщении телеканала. — Мужчина постоянно меняет свои показания. Сейчас следователи проверяют несколько версий случившегося.

Ранее Следственный комитет обнародовал видеозапись, где предполагаемый убийца семи человек признался, как он пьяный «взял зажигалку и пошёл». Следственные действия продолжаются.

Пожар произошёл вчера в старом доме на Ленинской улице около четырех часов утра. Семь человек, включая пятерых детей, погибли, более двадцати — пострадали. Все подробности трагедии мы собрали в хронике происшествия.

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