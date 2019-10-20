«А вы бы остались?» В соцсетях защитили отца троих детей, выпрыгнувшего без них из горящего дома

Трагедия в Ростове Великом, где во время пожара погибли семь человек , никого не оставила равнодушным. Люди переживают, шлют слова поддержки родным погибших, собирают всем миром помощь погорельцам. Но во всей этой истории многих задел поступок одного из жильцов горящего дома. Во время пожара отец троих детей выпрыгнул в окно . Он спасся и сейчас в больнице. А его дети и жена погибли. Именно его поведение яростнее всего сейчас обсуждают в соцсетях. Почему он так поступил? И мог ли иначе? Собрали самые яркие мнения из группы 76.RU во «ВКонтакте» и группы «Подслушано Ростов Великий».

«Вы сами-то кинулись бы?» — в соцсетях защитили отца троих детей, выпрыгнувшего без них из горящего дома. Трагическая история в Ростове Ярославской области вызвала бурные споры

Ирина Пеункова:



— Никто не знает, как поведет себя в экстренной ситуации... Не представляю, как ему жить теперь с этим…



Гость:



— Как так-то? Глава семьи, мужик, вместо того, чтобы спасать своих детей, жену, сам выпрыгнул в окно, а их оставил?



Гость:



— Все тут герои собрались, сидящие на диванах!



Анастасия Ершова:



— А вы знаете, как работает мозг человека в данных ситуациях? Срабатывает инстинкт самосохранения, так что я не удивлена, что все пытались спасти себя.



Анна Селуянова:

— Анастасия, нет! Когда есть дети, инстинкт самосохранения отсутствует! Просто спасаешь детей, не думая о себе. В любой ситуации!



Анастасия Ершова:



— У каждого свой мозг и свое мышление. Вы в подобном не были, и слава богу, так что никто не может судить, как бы он повел себя в подобной ситуации.



Анна Моисеевская:



— А как можно думать только о себе? Да пусть бы он сбросил с окна, даже можно глаза закрыть в подобной ситуации, что они могли бы сломать себе что-нибудь, но были бы живы.



Елена Тринда:

