«Еле успокоили»: что сейчас с мужчиной, который выпрыгнул в окно, оставив в огне жену и дочек

Пожар, который случился в Ростове Великом, унес жизни семерых человек — погибли пятеро малышей и двое взрослых. Жительница соседнего дома Елена рассказала, что у сына подозреваемого случился конфликт с ребятами, с которыми он проводил время.
— Там даже до драки дошло, — говорит Елена.
Также девушка рассказала, что накануне вечером конфликт уладили, и молодые люди уже выпивали вместе.
В теорию о том, что поджог совершен из-за того, что дом ветхий, Елена не верит.
— Здание, которое стоит рядом, находится в гораздо худшем состоянии, — говорит девушка. — Да, у сгоревшего дома второй этаж и крыша деревянные, но он был в нормальном состоянии.
Во время пожара из горящего дома выпрыгнул мужчина. Внутри остались жена и дети. Игорь с многочисленными переломами и ожогами сейчас находится в больнице.
Главный врач ростовской больницы рассказала, что состояние Игоря оценивается как стабильное. Мужчина идет на поправку, однако корреспондентов к нему не пустили, так как вспоминать и говорить о произошедшем он сейчас не в состоянии.
— Пациент находится в палате, — рассказывает главный врач Наталья Овечкина. — Вчера его еле успокоили. Морально ему очень тяжело, физически же его травмы можно отнести к категории средней тяжести. Он в сознании, состояние стабильное, но в больнице пробудет еще порядка двух недель.
Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В понедельник уже состоялся суд, на котором избирали меру пресечения Александру Комарову — человеку, которого подозревают в поджоге. Хронология событий из зала суда.