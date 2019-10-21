«Еле успокоили»: что сейчас с мужчиной, который выпрыгнул в окно, оставив в огне жену и дочек

Теперь около дома пепелище и игрушки, принесенные в память о погибших детях

Пожар, который случился в Ростове Великом, унес жизни семерых человек — погибли пятеро малышей и двое взрослых. Жительница соседнего дома Елена рассказала, что у сына подозреваемого случился конфликт с ребятами, с которыми он проводил время.



— Там даже до драки дошло, — говорит Елена.



Также девушка рассказала, что накануне вечером конфликт уладили, и молодые люди уже выпивали вместе.



В теорию о том, что поджог совершен из-за того, что дом ветхий, Елена не верит.



— Здание, которое стоит рядом, находится в гораздо худшем состоянии, — говорит девушка. — Да, у сгоревшего дома второй этаж и крыша деревянные, но он был в нормальном состоянии.

