22 октября вторник
СЕЙЧАС +8°С
usd 63.76
eur 71.17

Темы

СЕЙЧАС +8°С
usd 63.76
eur 71.17

Все новости

Все новости
Происшествия
Пожар в Ростове
Подробности

«Еле успокоили»: что сейчас с мужчиной, который выпрыгнул в окно, оставив в огне жену и дочек

История с пожаром в Ростове Ярославской области получила драматическое продолжение

Поделиться

8 217
2 Обсудить
Теперь около дома пепелище и игрушки, принесенные в память о погибших детях

Теперь около дома пепелище и игрушки, принесенные в память о погибших детях

Пожар, который случился в Ростове Великом, унес жизни семерых человек — погибли пятеро малышей и двое взрослых. Жительница соседнего дома Елена рассказала, что у сына подозреваемого случился конфликт с ребятами, с которыми он проводил время.

— Там даже до драки дошло, — говорит Елена.

Также девушка рассказала, что накануне вечером конфликт уладили, и молодые люди уже выпивали вместе.

В теорию о том, что поджог совершен из-за того, что дом ветхий, Елена не верит.

— Здание, которое стоит рядом, находится в гораздо худшем состоянии, — говорит девушка. — Да, у сгоревшего дома второй этаж и крыша деревянные, но он был в нормальном состоянии.

Во время пожара из горящего дома выпрыгнул мужчина. Внутри остались жена и дети. Игорь с многочисленными переломами и ожогами сейчас находится в больнице.

Главный врач ростовской больницы рассказала, что состояние Игоря оценивается как стабильное. Мужчина идет на поправку, однако корреспондентов к нему не пустили, так как вспоминать и говорить о произошедшем он сейчас не в состоянии.

— Пациент находится в палате, — рассказывает главный врач Наталья Овечкина. — Вчера его еле успокоили. Морально ему очень тяжело, физически же его травмы можно отнести к категории средней тяжести. Он в сознании, состояние стабильное, но в больнице пробудет еще порядка двух недель.

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В понедельник уже состоялся суд, на котором избирали меру пресечения Александру Комарову — человеку, которого подозревают в поджоге. Хронология событий из зала суда.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

трагедияпожарРостов Великий

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    21 окт 2019 в 22:21

    Папешник, нябось, сказал своему ребёнку, что смеется тот, кто смеется после всех.

    Гость
    21 окт 2019 в 21:40

    У сына подозреваемого был конфликт, который впоследствии был улажен, и все дело закончилось совместной попойкой. Кто выпивал? Сын подозреваемого? Подозреваемому 37 лет, сколько же сыну и не рано ли он начал выпивать?