Поджигатель отрезал людей от выхода: в МЧС рассказали новые подробности пожара в Ростове Великом

В МЧС по Ярославской области на пресс-конференции 7 ноября рассказали новые подробности страшного пожара, который случился 19 октября в Ростове Великом. Напомним, тогда погибло восемь человек, в том числе пятеро детей. Более 20 человек осталось без крова. Основная версия причины возгорания — поджог.



Специалисты называют этот пожар неординарным — во время происшествия совпало несколько факторов, очень осложняющих спасение пострадавших и борьбу с огнем. И первый из них — огонь начал распространяться с пристройки, в которой расположена лестница на второй этаж. По сути, поджигатель отрезал находившихся внутри людей от выхода.

