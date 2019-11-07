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Поджигатель отрезал людей от выхода: в МЧС рассказали новые подробности пожара в Ростове Великом

Трагедия произошла в Ярославской области 19 октября, погибло пять детей и трое взрослых

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Страшный пожар в Ростове Великом унес жизни восьми человек

Страшный пожар в Ростове Великом унес жизни восьми человек

В МЧС по Ярославской области на пресс-конференции 7 ноября рассказали новые подробности страшного пожара, который случился 19 октября в Ростове Великом. Напомним, тогда погибло восемь человек, в том числе пятеро детей. Более 20 человек осталось без крова. Основная версия причины возгорания — поджог.

Специалисты называют этот пожар неординарным — во время происшествия совпало несколько факторов, очень осложняющих спасение пострадавших и борьбу с огнем. И первый из них — огонь начал распространяться с пристройки, в которой расположена лестница на второй этаж. По сути, поджигатель отрезал находившихся внутри людей от выхода.

— Пожарные части прибыли на место быстро. Сообщение от очевидцев поступило в 4 часа 43 минуты, первый наряд подъехал к горящему дому уже в 4 часа 47 минут. Время на сборы и дорогу составило всего 4 минуты. К сожалению, пожар поздно заметили. Деревянные стены и перекрытия, с которыми мы имели дело, полностью прогорают за 15 минут. В здании были незаконные перепланировки, множество перегородок. Когда подъехали сотрудники МЧС, огонь был уже на крыше. Ближайшие источники наружного пожарного водоснабжения были в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, в здании находились газовые баллоны — пять баллонов с пропаном и один с углекислотой. Благодаря своевременным действиям пожарных они не взорвались. Иначе произошло бы мгновенное разрушение всего здания, — рассказал врио заместителя начальника ГУ МЧС по Ярославской области Александр Губаренко.

Пожарные приехали на место ЧП за 4 минуты

Пожарные приехали на место ЧП за 4 минуты

Шансов спасти заблокированных в горящем здании людей, по словам специалистов, было мало.

— Если пожарные успевают к началу пожара, когда еще только идет задымление, шанс спасти людей очень высок. Если идет открытое горение, как было в данном случае, то спасти сложно. В основном гибель людей происходит не от огня, они просто задыхаются, — пояснил заместитель начальника регионального МЧС Артем Белоусов.

Специалисты говорят, что пожар поздно заметили. Случись это раньше — жертв было бы меньше

Специалисты говорят, что пожар поздно заметили. Случись это раньше — жертв было бы меньше

Напомним, сейчас расследованием дела занимается Следственный комитет. Предполагаемый поджигатель задержан.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
7 ноя 2019 в 20:49

Говорят, что "после драки кулаками не машут ". Горько ,что погибли дети. Вот не могу понять- почему же мать,таких маленьких,по весу, не запихнула в пододеяльник и не спустила их,как в мешке,вниз ? Даже со 2 этажа.Кто-нибудь бы подхватил,однозначно.Длина ,по диагонали пододеяльника большая,падать мало бы пришлось.Хоть детей бы спасла.Или она первая задохнулась ?Или не проснулась ? Любая мать -сначала спасает своих детей.Любым способом.

Алексей
7 ноя 2019 в 17:35

Какой умный поджигатель... Не смотря на то что как говорят он был сильно пьяный, однако хватило ума спланировать поджог так, что отрезал все шансы на спасение....