Поджигатель отрезал людей от выхода: в МЧС рассказали новые подробности пожара в Ростове Великом

В МЧС по Ярославской области на пресс-конференции 7 ноября рассказали новые подробности страшного пожара, который случился 19 октября в Ростове Великом. Напомним, тогда погибло восемь человек, в том числе пятеро детей. Более 20 человек осталось без крова. Основная версия причины возгорания — поджог.
Специалисты называют этот пожар неординарным — во время происшествия совпало несколько факторов, очень осложняющих спасение пострадавших и борьбу с огнем. И первый из них — огонь начал распространяться с пристройки, в которой расположена лестница на второй этаж. По сути, поджигатель отрезал находившихся внутри людей от выхода.
— Пожарные части прибыли на место быстро. Сообщение от очевидцев поступило в 4 часа 43 минуты, первый наряд подъехал к горящему дому уже в 4 часа 47 минут. Время на сборы и дорогу составило всего 4 минуты. К сожалению, пожар поздно заметили. Деревянные стены и перекрытия, с которыми мы имели дело, полностью прогорают за 15 минут. В здании были незаконные перепланировки, множество перегородок. Когда подъехали сотрудники МЧС, огонь был уже на крыше. Ближайшие источники наружного пожарного водоснабжения были в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, в здании находились газовые баллоны — пять баллонов с пропаном и один с углекислотой. Благодаря своевременным действиям пожарных они не взорвались. Иначе произошло бы мгновенное разрушение всего здания, — рассказал врио заместителя начальника ГУ МЧС по Ярославской области Александр Губаренко.
Шансов спасти заблокированных в горящем здании людей, по словам специалистов, было мало.
— Если пожарные успевают к началу пожара, когда еще только идет задымление, шанс спасти людей очень высок. Если идет открытое горение, как было в данном случае, то спасти сложно. В основном гибель людей происходит не от огня, они просто задыхаются, — пояснил заместитель начальника регионального МЧС Артем Белоусов.
Напомним, сейчас расследованием дела занимается Следственный комитет. Предполагаемый поджигатель задержан.