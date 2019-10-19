Пожар в Ростове: муж выпрыгнул в окно, а жена и три маленьких дочки погибли в огне

В эту ночь в доме № 13 на Ленинской улице в Ростове Великом свет допоздна горел в одной квартире — на втором этаже. Там, где жила семья Куркиных.

— Они почему-то не спали, — говорят соседи семьи.

Оттуда, со второго этажа, и занялся пожар, от лестницы. Дальше всё — как в кошмарном сне. Дом загорелся, дети кричали в окно, приехали спасатели. Глава семьи Игорь выпрыгнул в окно, у него много переломов, сейчас он в больнице. В огне погибла его жена Анастасия. Детей попытались откачать спасатели, но, к сожалению, спасти малышей не удалось. Дети — от года до 6 лет — тоже погибли...