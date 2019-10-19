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Пожар в Ростове
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Пожар в Ростове: муж выпрыгнул в окно, а жена и три маленьких дочки погибли в огне

Сам мужчина в больнице. Подробности трагедии в Ярославской области

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У пары было трое детишек

У пары было трое детишек

В эту ночь в доме № 13 на Ленинской улице в Ростове Великом свет допоздна горел в одной квартире — на втором этаже. Там, где жила семья Куркиных.

— Они почему-то не спали, — говорят соседи семьи. 

Оттуда, со второго этажа, и занялся пожар, от лестницы. Дальше всё — как в кошмарном сне. Дом загорелся, дети кричали в окно, приехали спасатели. Глава семьи Игорь выпрыгнул в окно, у него много переломов, сейчас он в больнице. В огне погибла его жена Анастасия. Детей попытались откачать спасатели, но, к сожалению, спасти малышей не удалось. Дети — от года до 6 лет — тоже погибли...

— Мужчина, у которого погибла семья, сейчас в травматологическом отделении, — рассказала главный врач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.

Жители Ростова, знавшие семью, в шоке.

 

— Так жалко их всех! — сокрушаются местные.

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли 7 человек, в том числе дети. Мы ведем онлайн-трансляцию с места.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Гость
    19 окт 2019 в 15:19

    Все тут герои собрались, сидящие на диванах!

    Гость
    19 окт 2019 в 15:19

    Лучше остановиться на нейтральном: Господь судья, рассудит.

    Жаль, безумно жаль всех погибших и пострадавших . :(
    Журналисты не нагнетайте.

    Гость
    19 окт 2019 в 14:20

    как так то?глава семьи,мужик,вместо того что бы спасать своих детей,жену,сам выпрыгнул в окно а их оставил?