Штраф за нарушение покоя: ответы на 6 главных вопросов про закон о «тихом часе»

В Ярославской области депутаты решили ввести так называемый тихий час. В законопроекте написано, что с 13 до 15 часов будет запрещено включать громко телевизор или музыку, делать шумный ремонт, играть на музыкальных инструментах, петь, свистеть, что-нибудь разгружать и так далее. Это касается жителей многоквартирных и частных домов, а также общежитий.
Насколько тихо нужно себя вести?
Тишина и спокойствие — это, конечно, хорошо. Но не получится ли, что придётся платить штраф, если ты случайно уронишь кастрюлю или у тебя залает собака?
— Речь не идёт о полном запрете пользоваться бытовыми приборами, музыкальными и рабочими инструментами, — уверяют авторы законопроекта. — Степень вины будет определяться не по уровню децибелов, а с точки зрения здравого смысла и по степени нарушения общественного порядка. Лающая собака или плачущий ребёнок не являются правонарушителями и наказывать, по закону, их нельзя. Если, конечно, в «тихий час» хозяин собаки не будет сам натравливать свою собаку. Мы изучали судебную практику регионов, где уже введён «тихий час», там не было подобных случаев. Важно установить факт поступка, который привёл к нарушению тишины и покоя граждан. Если один человек обратился в полицию с жалобой на шумного соседа, участковый должен подтвердить факт нарушения и у других жителей дома.
Для кого это всё придумали?
Многие считают, что закон о «тихом часе» бесполезный. Но авторы законопроекта уверяют, что эта проблема стоит остро и её надо решать. Оказывается перед тем, как его вводить, спрашивали мнение у жителей региона.
— Мы провели на эту тему опрос в Ярославле в девяти районах, опросили
По данным МВД, в 2016 году в Ярославской области было зарегистрировано
Реально ли это нужно детям?
О том, на самом ли деле закон о «тихом часе» пойдёт на пользу детям или это больше крики так называемых яжматерей, мы спросили у медиков.
— У врачей на эту тему позиция однозначная: дневной сон для детей важен и полезен, — заверили специалисты департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. — У каждого ребёнка свой ритм: кто-то спит с 13 до 14 часов, кто-то с 12 до 15 часов, а кто-то и вообще не спит.
Что говорят бывалые?
Подобный закон уже работает в ряде регионов. Мы решили узнать у простых людей, каково это — жить при таких правилах.
— Поначалу было странное ощущение, как будто за тебя всё решили где-то наверху, — рассказала жительница Москвы Марина Александрова. — В итоге же такая дисциплина пошла на пользу. Бывают люди, которые шумят и днём, и ночью, но с ними бесполезно договариваться. Теперь они стали не такими борзыми. Это как камеры наблюдения на дороге. Единственное, здесь есть субъективная оценка: шумел — не шумел, было — не было, мешает — не мешает. Но для этого есть другие соседи, которые могут подтвердить наличие шума в той или иной квартире, у нас всё это действует и работает несколько лет.
Как быть бизнесу?
Нормальные соседи всегда смогут как-то друг с другом договориться. А что делать предпринимателям и строительным конторам? Не ударит ли закон по их бизнесу?
— Я решил, что производить шумные работы с девяти часов утра — плохая идея, поэтому и так разрешаю своим строителям шуметь не раньше, чем с десяти часов, — говорит строитель-ремонтник Андрей Варенцов. — Заканчиваем работы мы до 18:30, поскольку в это время многие возвращаются с работы и хотят отдохнуть в тишине. Такой подход позволяет мне производить ремонт без проблем и не вызывая недовольство соседей. Думаю, что мы подстроимся и под «тихий час», особых проблем быть не должно.
Чем плох такой закон?
Законопроект на первом чтении поддержало большинство депутатов, но нашлись и те, кто воздержался. И вот что они говорят.
— В предлагаемых изменениях множество непонятного, — уверен депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин. — В целом я не против «тихого часа». Я против неправильной реализации инициативы. Складывается ощущение, что депутатам «Единой России» дали возможность создать видимость деятельности и они ей пользуются. Ведь ситуация обычно какая у них — что дал Белый дом, за то и голосуем.