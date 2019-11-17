Штраф за нарушение покоя: ответы на 6 главных вопросов про закон о «тихом часе»

Одни развлекаются, другие страдают Фото: Анна Рыбакова (коллаж)

В Ярославской области депутаты решили ввести так называемый тихий час. В законопроекте написано, что с 13 до 15 часов будет запрещено включать громко телевизор или музыку, делать шумный ремонт, играть на музыкальных инструментах, петь, свистеть, что-нибудь разгружать и так далее. Это касается жителей многоквартирных и частных домов, а также общежитий.

Для физических лиц штраф за первое нарушение составит от 200 до 1000 рублей. За повторное нарушение — от 1000 до 5000 рублей Фото: Илья Давыдов

Насколько тихо нужно себя вести?



Депутаты уверяют, что штрафовать всех поголовно не будут Фото: Александра Савельева

Тишина и спокойствие — это, конечно, хорошо. Но не получится ли, что придётся платить штраф, если ты случайно уронишь кастрюлю или у тебя залает собака?



— Речь не идёт о полном запрете пользоваться бытовыми приборами, музыкальными и рабочими инструментами, — уверяют авторы законопроекта. — Степень вины будет определяться не по уровню децибелов, а с точки зрения здравого смысла и по степени нарушения общественного порядка. Лающая собака или плачущий ребёнок не являются правонарушителями и наказывать, по закону, их нельзя. Если, конечно, в «тихий час» хозяин собаки не будет сам натравливать свою собаку. Мы изучали судебную практику регионов, где уже введён «тихий час», там не было подобных случаев. Важно установить факт поступка, который привёл к нарушению тишины и покоя граждан. Если один человек обратился в полицию с жалобой на шумного соседа, участковый должен подтвердить факт нарушения и у других жителей дома.

Для кого это всё придумали?



Волонтёры выяснили, нравится ли людям закон о «тихом часе» Фото: Александра Савельева

Многие считают, что закон о «тихом часе» бесполезный. Но авторы законопроекта уверяют, что эта проблема стоит остро и её надо решать. Оказывается перед тем, как его вводить, спрашивали мнение у жителей региона.



— Мы провели на эту тему опрос в Ярославле в девяти районах, опросили 3 800 человек, — рассказали волонтеры и активисты общественных организаций, которые проводили опрос. — Более 50% опрошенных подтвердили, что сталкивались с шумом в дневное время суток. Из них две трети пытались уладить ситуацию лично, путем уговоров и замечаний, лишь потом обращались в полицию. На инициативу депутатов ввести в регионе так называемый тихий час 2 964 человека ответили положительно. Из них за «тихий час» с 13 до 15 часов проголосовали 78% респондентов, с 12 до 14 часов — 12% и с 14 до 16 часов — 8%. Самым раздражающим шумом ярославцы посчитали проведение ремонтных работ. На втором месте — игра на музыкальных инструментах. Потом следуют громкие выкрики и пение. Завершают рейтинг недовольства шум от переездов, бытовые шумы и громкая работа ТВ.

По данным МВД, в 2016 году в Ярославской области было зарегистрировано 7 740 сообщений о фактах нарушения тишины и покоя граждан по месту жительства, в 2017 году — 7 690 сообщений, в 2018 году — 6 507 сообщений.



Реально ли это нужно детям?



Врачи-педиатры поддерживают «тихий час» Фото: Александра Савельева

О том, на самом ли деле закон о «тихом часе» пойдёт на пользу детям или это больше крики так называемых яжматерей, мы спросили у медиков.

— У врачей на эту тему позиция однозначная: дневной сон для детей важен и полезен, — заверили специалисты департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. — У каждого ребёнка свой ритм: кто-то спит с 13 до 14 часов, кто-то с 12 до 15 часов, а кто-то и вообще не спит.

Что говорят бывалые?



Закон запрещает шуметь в многоквартирных домах, частных домах и общежитиях Фото: Александра Савельева

Подобный закон уже работает в ряде регионов. Мы решили узнать у простых людей, каково это — жить при таких правилах.



— Поначалу было странное ощущение, как будто за тебя всё решили где-то наверху, — рассказала жительница Москвы Марина Александрова. — В итоге же такая дисциплина пошла на пользу. Бывают люди, которые шумят и днём, и ночью, но с ними бесполезно договариваться. Теперь они стали не такими борзыми. Это как камеры наблюдения на дороге. Единственное, здесь есть субъективная оценка: шумел — не шумел, было — не было, мешает — не мешает. Но для этого есть другие соседи, которые могут подтвердить наличие шума в той или иной квартире, у нас всё это действует и работает несколько лет.



Как быть бизнесу?



Ремонт можно будет делать и днём, но шумные работы на два часа придётся прекратить Фото: Александра Савельева

Нормальные соседи всегда смогут как-то друг с другом договориться. А что делать предпринимателям и строительным конторам? Не ударит ли закон по их бизнесу?

— Я решил, что производить шумные работы с девяти часов утра — плохая идея, поэтому и так разрешаю своим строителям шуметь не раньше, чем с десяти часов, — говорит строитель-ремонтник Андрей Варенцов. — Заканчиваем работы мы до 18:30, поскольку в это время многие возвращаются с работы и хотят отдохнуть в тишине. Такой подход позволяет мне производить ремонт без проблем и не вызывая недовольство соседей. Думаю, что мы подстроимся и под «тихий час», особых проблем быть не должно.

Чем плох такой закон?



Большинство депутатов уверены, что закон важный и нужный Фото: Яроблдума

Законопроект на первом чтении поддержало большинство депутатов, но нашлись и те, кто воздержался. И вот что они говорят.



— В предлагаемых изменениях множество непонятного, — уверен депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин. — В целом я не против «тихого часа». Я против неправильной реализации инициативы. Складывается ощущение, что депутатам «Единой России» дали возможность создать видимость деятельности и они ей пользуются. Ведь ситуация обычно какая у них — что дал Белый дом, за то и голосуем.

