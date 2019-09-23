Грязная вода из ливнёвок много лет течёт в Волгу: на мэрию Ярославля подали в суд

В Ярославле в Волгу стекает грязная вода с городских улиц — в реку поступает всё, что утекает в ливневую канализацию вместе с мусором, бензином и прочими примесями.

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура проверила Суринский коллектор, через который стоки городской ливневой канализации прямиком текут в Волгу без предварительной очистки. За это на мэрию подали в суд.

— Коллектор идёт от завода Автодизель и до Волги. На территории завода есть свои очистные сооружения. Ниже очистных сооружений есть ряд врезок, в их числе несколько организаций и ливневая канализация мэрии Ярославля. То есть весь сток безо всякой очистки попадает в Волгу, — объясняет заместитель ярославского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Шаталов. — Все остальные организации также охвачены нашими исками. Долгие десятилетия этот вопрос не решался. Мы не ограничиваем мэрию в способах решения этого вопроса теперь.