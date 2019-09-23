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Грязная вода из ливнёвок много лет течёт в Волгу: на мэрию Ярославля подали в суд

Выяснилось, что вода с улиц не проходит никакой очистки

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В Ярославле в Волгу стекает грязная вода с городских улиц — в реку поступает всё, что утекает в ливневую канализацию вместе с мусором, бензином и прочими примесями. 

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура проверила Суринский коллектор, через который стоки городской ливневой канализации прямиком текут в Волгу без предварительной очистки. За это на мэрию подали в суд.

— Коллектор идёт от завода Автодизель и до Волги. На территории завода есть свои очистные сооружения. Ниже очистных сооружений есть ряд врезок, в их числе несколько организаций и ливневая канализация мэрии Ярославля. То есть весь сток безо всякой очистки попадает в Волгу, — объясняет заместитель ярославского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Шаталов. — Все остальные организации также охвачены нашими исками. Долгие десятилетия этот вопрос не решался. Мы не ограничиваем мэрию в способах решения этого вопроса теперь. 

Например, прокурор рассказал о том, что на каждую врезку можно установить собственную систему очистки либо перепроектировать общий сток ливнёвой канализации так, чтобы он попадал в Волгу не через Суринский коллектор, а через отдельную очистную трубу. 

— Есть и другой вариант: всем этим абонентам построить на выпуске в районе набережной Волги общие очистные сооружения, например в определенных долях финансирования от каждого участника. Срок решения установлен до 1 сентября 2020 года, — добавил прокурор. 

Суринский коллектор — это большая труба, куда поступают стоки с двух десятков промышленных предприятий, а также частично из ливневой канализации Ярославля. Практически все до единого сбросы идут без очищения. В итоге ещё несколько лет назад данные о превышении содержания различных примесей здесь были шокирующие: превышение железа в воде в 157 раз, нефтепродуктов — в 211,5 раза. Все это в итоге вытекает в Волгу.

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