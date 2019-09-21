На Ярославль движутся снег и сильный ветер: экстренное предупреждение от МЧС

МЧС выпустило сразу два экстренных предупреждения: на Ярославль и область движется непогода. Сегодня и завтра прогнозируются дождь и мокрый снег. Осадки ожидают уже сегодня вечером.



— По данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 21 сентября до 18:00 22 сентября по Ярославской области ожидается местами умеренные осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Ветер 7–12 метров в секунду, местами порывы ветра до 15–18 метров в секунду.

