«Кэмерон курит в сторонке»: ярославец снял на видео затонувший ресторан-дебаркадер с квадрокоптера

Этот ресторан-дебаркадер наделал много шума, когда в прошлом году появился в центре Ярославля
Фото: Александра Савельева
Оператор квадрокоптера из команды AeroPRO Александр Давидик снял на видео затонувший ресторан-дебаркадер. Это тот самый парень, который некоторое время назад показал нам с высоты птичьего полёта лазурное озеро, находящееся под Ярославлем.
— Шедеврально, — написал в комментариях под видео Иван Мирошников. — Джеймс Кэмерон нервно курит в сторонке.
Видео: Александр Давидик
Судьба этого ресторана-дебаркадера в Ярославле незавидна. Когда он осенью только пришвартовался неподалеку от речного порта, сразу вызвал гнев своей яркой расцветкой и несоответствием образа видам старинного города. Урбанисты высказались резко: «Убожество». Дебаркадер потребовали убрать. Ресторан, так и не открывшийся для посетителей, отогнали в сторону Парково, где он и пошёл ко дну. Ранее мы собрали все новости об этом в один сюжет.