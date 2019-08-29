«Кэмерон курит в сторонке»: ярославец снял на видео затонувший ресторан-дебаркадер с квадрокоптера

Оператор квадрокоптера из команды AeroPRO Александр Давидик снял на видео затонувший ресторан-дебаркадер. Это тот самый парень, который некоторое время назад показал нам с высоты птичьего полёта лазурное озеро, находящееся под Ярославлем.



— Шедеврально, — написал в комментариях под видео Иван Мирошников. — Джеймс Кэмерон нервно курит в сторонке.

