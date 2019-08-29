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«Кэмерон курит в сторонке»: ярославец снял на видео затонувший ресторан-дебаркадер с квадрокоптера

Публикуем кадры, снятые Александром Давидиком из команды AeroPRO

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Этот ресторан-дебаркадер наделал много шума, когда в прошлом году появился в центре Ярославля

Фото: Александра Савельева

Оператор квадрокоптера из команды AeroPRO Александр Давидик снял на видео затонувший ресторан-дебаркадер. Это тот самый парень, который некоторое время назад показал нам с высоты птичьего полёта лазурное озеро, находящееся под Ярославлем.

— Шедеврально, — написал в комментариях под видео Иван Мирошников. — Джеймс Кэмерон нервно курит в сторонке.

Видео: Александр Давидик

Судьба этого ресторана-дебаркадера в Ярославле незавидна. Когда он осенью только пришвартовался неподалеку от речного порта, сразу вызвал гнев своей яркой расцветкой и несоответствием образа видам старинного города. Урбанисты высказались резко: «Убожество». Дебаркадер потребовали убрать. Ресторан, так и не открывшийся для посетителей, отогнали в сторону Парково, где он и пошёл ко дну. Ранее мы собрали все новости об этом в один сюжет.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    29 авг 2019 в 09:24

    Ответ Титанику по РФ!

    Гость
    29 авг 2019 в 09:16

    А что нам ещё остаётся? Только созерцание всего этого хаоса в стране. Хлопать в ладоши ер дальше.