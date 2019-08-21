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«Я в неправильной стране родился»: интервью со швейцарцем, который 8 лет разводит пчёл в Переславле

Что иностранца привлекло в российской глубинке и что он думает о русских

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Беньяамин Форстер занимается пчеловодством уже восемь лет

Фото: Счастливые люди. Переславль

Посмотришь на этого человека и подумаешь — во-от настоящий русский мужик! Уже почти десять лет швейцарец Беньяамин Форстер вместе со своей русской женой Екатериной разводит пчёл в Переславле. Причём мёд делает по швейцарской технологии, которой в России мало кто пользуется. Как пришла идея заняться пчеловодством, сколько денег пришлось вложить и что привлекло швейцарца в провинциальной России — читайте в интервью с иностранцем-пчеловодом. 

В Россию Беньяамин переехал в 2010 году, где жил вместе со своей русской женой. Язык давался непросто, признаётся швейцарец: 

— Без школы, без учителей я каждый день учил язык. Он очень тяжело мне давался. Так я всё понимаю, но, если в речи собеседника появляется глубина и философия, тогда мне тяжело понять смысл слов. 

Когда Беньяамин начал учить русский язык, ему было около 35 лет. Сейчас ему 44 года

Когда Беньяамин начал учить русский язык, ему было около 35 лет. Сейчас ему 44 года

В России Беньяамин развёлся с женой и года полтора мотался между двумя странами. А в 2015 году окончательно переехал в Переславль-Залесский. Сейчас он счастливо живёт в браке со своей второй женой Екатериной.

— В юности в Швейцарии у меня были русские друзья. В 1996 году я приехал к ним в Переславль на новогодние каникулы, и мне здесь очень понравилось. Я подумал, что просто в неправильной стране родился, — объясняет свою любовь к России Беньяамин. 

Беньяамин обожает казачество. Он ловко обращается с кнутом и шашкой. А ещё наизусть знает казачьи песни

Беньяамин обожает казачество. Он ловко обращается с кнутом и шашкой. А ещё наизусть знает казачьи песни

Развод дался нелегко. Беньяамин долго думал, что будет делать в России. Внезапно его русский друг предложил заняться пчеловодством. Беньяамину работа понравилась. Он быстро освоил дело и даже придумал, как его улучшить. 

— Я понял, что русская система пчеловодства уже неактуальна. Многие русские до сих пор используют лекарства с пестицидами, когда вся Европа от этого отказалась. В Швейцарии, Германии и Австрии высокий уровень пчеловодства. Я накупил много книжек, пообщался с пчеловодом из Швейцарии и решил сам заняться органик-пчеловодством. 

Чтобы мед считался органическим, при его производстве нельзя использовать какие-либо химические вещества. Все цветы, которые посещают пчелы, должны быть органически выращены. Больше об органическом пчеловодстве Беньяамин рассказал в своём видео.

Швейцарец сам изготавливает вощины и мастерит улья&nbsp;

Швейцарец сам изготавливает вощины и мастерит улья 

— Сколько денег пришлось вложить? 

— У меня был маленький бюджет — около 4 тысяч евро. Это было на всё: на жизнь, на улья, на пчёл. Первый год у меня было восемь ульев. Каждый год их число росло. Сейчас уже 35.

Несколько лет назад к Беньяамину приезжали московские журналисты. Вот тогда о пасечнике-иностранце узнала вся страна. 

Мёд получается на 100% экологически чистым&nbsp;

Мёд получается на 100% экологически чистым 

— Первые два года был небольшой спрос, а сейчас бывает даже больше спроса, чем у меня мёда. Люди заказывают мой мёд, потому что видели меня по телевизору. Им очень интересно попробовать. А так заказы поступают со всей России. Я продаю через свой сайт. Чтобы продавать через магазин, нужно собрать много документов. Как я знаю, многие русские так не делают, но я иностранец, стараюсь аккуратней со всем этим.

Одна такая баночка органик-мёда стоит 1100 рублей<br><br>

Одна такая баночка органик-мёда стоит 1100 рублей

— В Переславском районе нет фермерства, поэтому очень много брошенных земель. Я считаю, что для пчеловода это самая хорошая ситуация, потому что там нет пестицидов, которые используют фермеры, и всяких ядовитых веществ, которыми травят сорняки. 

— Как вас приняли местные? 

— Я очень быстро тут себе друзей нашёл. По характеру я, наверное, больше русский, чем швейцарец. И меня сразу приняли. И в больнице, если заболею, меня иногда без очереди пропускают, и врач скорей посмотрит, потому что я иностранец. 

— А по родине не скучаете? 

— Для меня уже давно Россия стала родиной. Конечно, скучаю по отцу и трём детям от первого брака. И по еде скучаю, по сыру.

Беньяамин&nbsp;мечтает открыть музей истории пчеловодства в Переславле

Беньяамин мечтает открыть музей истории пчеловодства в Переславле

— Я люблю русскую культуру, но мне не нравятся советские привычки, которые остались в России. Россия сейчас православная страна. Много лет это была атеистическая страна, во главе были коммунисты. В Швейцарии всё наоборот. Там сейчас очень много неверующих и много христианских традиций. Например, в воскресенье никто не работает, даже магазины. На Пасху там закрыты дискотеки.

Мёд по швейцарской технологии

Мёд по швейцарской технологии

— А ещё я считаю, что в России после советского времени многие женщины разучились готовить. Потому что детей в школе кормили и утром, и вечером. Это немного деградация культуры.

Мне очень нравится русская кухня: пельмени, шашлык, борщ, чебуреки. Я и сам люблю готовить. И мне нравится, что по утрам русские едят каши. В Швейцарии такого нет. Там на завтрак едят хлеб с мёдом или с мясом.

Беньяамин&nbsp;даже учит пчеловодству. Зимой&nbsp;— теория, а летом&nbsp;— практика

Беньяамин даже учит пчеловодству. Зимой — теория, а летом — практика

— Что пчеловодство вам даёт помимо денег? 

— У меня мирная порода пчел бакфаст, поэтому я работаю без маски и без дыма. Для меня работа с пчёлами как медитация. Я становлюсь спокойней. Если вы с человеком разговариваете, у него хорошее настроение, то это и вам немного передаётся. Так же и с пчёлами. Один человек телевизор посмотрит, другой в аквариум посмотрит и успокоится. А у меня так с пчёлами.

Самый интенсивный период — весна и осень. В это время&nbsp;Беньяамин&nbsp;чуть ли не каждый день подходит к пчёлам

Самый интенсивный период — весна и осень. В это время Беньяамин чуть ли не каждый день подходит к пчёлам

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    21 авг 2019 в 08:41

    «поэтому я работаю без маски и без дыма.»
    ага....как же, а на последнем фото туман наверное

    Гость
    21 авг 2019 в 08:39

    «Мне очень нравится русская кухня: пельмени, шашлык, борщ, чебуреки.» это русская кухня?????

    21 авг 2019 в 08:32

    Анастасия, мёд делают пчёлы. Пчеловод мёд собирает.