«Я в неправильной стране родился»: интервью со швейцарцем, который 8 лет разводит пчёл в Переславле

Посмотришь на этого человека и подумаешь — во-от настоящий русский мужик! Уже почти десять лет швейцарец Беньяамин Форстер вместе со своей русской женой Екатериной разводит пчёл в Переславле. Причём мёд делает по швейцарской технологии, которой в России мало кто пользуется. Как пришла идея заняться пчеловодством, сколько денег пришлось вложить и что привлекло швейцарца в провинциальной России — читайте в интервью с иностранцем-пчеловодом. В Россию Беньяамин переехал в 2010 году, где жил вместе со своей русской женой. Язык давался непросто, признаётся швейцарец:

— Без школы, без учителей я каждый день учил язык. Он очень тяжело мне давался. Так я всё понимаю, но, если в речи собеседника появляется глубина и философия, тогда мне тяжело понять смысл слов.

Когда Беньяамин начал учить русский язык, ему было около 35 лет. Сейчас ему 44 года Фото: предоставлено автором публикации

В России Беньяамин развёлся с женой и года полтора мотался между двумя странами. А в 2015 году окончательно переехал в Переславль-Залесский. Сейчас он счастливо живёт в браке со своей второй женой Екатериной.

— В юности в Швейцарии у меня были русские друзья. В 1996 году я приехал к ним в Переславль на новогодние каникулы, и мне здесь очень понравилось. Я подумал, что просто в неправильной стране родился, — объясняет свою любовь к России Беньяамин.

Беньяамин обожает казачество. Он ловко обращается с кнутом и шашкой. А ещё наизусть знает казачьи песни Фото: предоставлено автором публикации

Развод дался нелегко. Беньяамин долго думал, что будет делать в России. Внезапно его русский друг предложил заняться пчеловодством. Беньяамину работа понравилась. Он быстро освоил дело и даже придумал, как его улучшить.

— Я понял, что русская система пчеловодства уже неактуальна. Многие русские до сих пор используют лекарства с пестицидами, когда вся Европа от этого отказалась. В Швейцарии, Германии и Австрии высокий уровень пчеловодства. Я накупил много книжек, пообщался с пчеловодом из Швейцарии и решил сам заняться органик-пчеловодством.

Чтобы мед считался органическим, при его производстве нельзя использовать какие-либо химические вещества. Все цветы, которые посещают пчелы, должны быть органически выращены. Больше об органическом пчеловодстве Беньяамин рассказал в своём видео.



Швейцарец сам изготавливает вощины и мастерит улья Фото: предоставлено автором публикации

— Сколько денег пришлось вложить? — У меня был маленький бюджет — около 4 тысяч евро. Это было на всё: на жизнь, на улья, на пчёл. Первый год у меня было восемь ульев. Каждый год их число росло. Сейчас уже 35. Несколько лет назад к Беньяамину приезжали московские журналисты. Вот тогда о пасечнике-иностранце узнала вся страна.

Мёд получается на 100% экологически чистым Фото: предоставлено автором публикации

— Первые два года был небольшой спрос, а сейчас бывает даже больше спроса, чем у меня мёда. Люди заказывают мой мёд, потому что видели меня по телевизору. Им очень интересно попробовать. А так заказы поступают со всей России. Я продаю через свой сайт. Чтобы продавать через магазин, нужно собрать много документов. Как я знаю, многие русские так не делают, но я иностранец, стараюсь аккуратней со всем этим.

Одна такая баночка органик-мёда стоит 1100 рублей



Фото: предоставлено автором публикации

— В Переславском районе нет фермерства, поэтому очень много брошенных земель. Я считаю, что для пчеловода это самая хорошая ситуация, потому что там нет пестицидов, которые используют фермеры, и всяких ядовитых веществ, которыми травят сорняки.

— Как вас приняли местные? — Я очень быстро тут себе друзей нашёл. По характеру я, наверное, больше русский, чем швейцарец. И меня сразу приняли. И в больнице, если заболею, меня иногда без очереди пропускают, и врач скорей посмотрит, потому что я иностранец. — А по родине не скучаете? — Для меня уже давно Россия стала родиной. Конечно, скучаю по отцу и трём детям от первого брака. И по еде скучаю, по сыру.

Беньяамин мечтает открыть музей истории пчеловодства в Переславле Фото: предоставлено автором публикации

— Я люблю русскую культуру, но мне не нравятся советские привычки, которые остались в России. Россия сейчас православная страна. Много лет это была атеистическая страна, во главе были коммунисты. В Швейцарии всё наоборот. Там сейчас очень много неверующих и много христианских традиций. Например, в воскресенье никто не работает, даже магазины. На Пасху там закрыты дискотеки.



Мёд по швейцарской технологии Фото: предоставлено автором публикации

— А ещё я считаю, что в России после советского времени многие женщины разучились готовить. Потому что детей в школе кормили и утром, и вечером. Это немного деградация культуры.

Мне очень нравится русская кухня: пельмени, шашлык, борщ, чебуреки. Я и сам люблю готовить. И мне нравится, что по утрам русские едят каши. В Швейцарии такого нет. Там на завтрак едят хлеб с мёдом или с мясом.



Беньяамин даже учит пчеловодству. Зимой — теория, а летом — практика Фото: предоставлено автором публикации

— Что пчеловодство вам даёт помимо денег? — У меня мирная порода пчел бакфаст, поэтому я работаю без маски и без дыма. Для меня работа с пчёлами как медитация. Я становлюсь спокойней. Если вы с человеком разговариваете, у него хорошее настроение, то это и вам немного передаётся. Так же и с пчёлами. Один человек телевизор посмотрит, другой в аквариум посмотрит и успокоится. А у меня так с пчёлами.