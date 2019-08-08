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Экоактивисты выступили против отказа от пластиковой посуды на уличных фестивалях в Ярославле

Почему такая идея, по их мнению, не принесет пользы

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Акцию назвали «Праздник без пластика»

Фото: Александра Савельева

В Ярославле на массовых праздниках хотят отказаться от пластиковой посуды. Вместо пластиковых тарелок и стаканчиков покупателям будут выдавать угощения в бумажной посуде. Идею опробуют 17 августа сразу на трёх крупных праздниках: на городском пикнике «Пир на Волге», фестивале городских ремёсел «ЯрКрафт» и фестивале искусств «Преображение». Акцию также поддержали другие города: Тутаев, Рыбинск, Большое село и Гаврилов-Ям.

Но ярославские экоактивисты предупреждают — рано радуетесь. Бумажная посуда ничем не лучше пластиковой.

— Полностью бумажная посуда встречается редко. Чаще всего это смесовый материал наподобие «пюр-пак», то есть с плёнкой изнутри. А бумажных стаканов не существует и вовсе... Такую посуду невозможно переработать, в отличие от пластиковой (но и её предстоит помыть). К тому же тратить природные ресурсы на одноразовое — это преступление в любом случае, — считает экоактивистка из Рыбинска Любовь Мельникова.

— К сожалению, мало кто знает пока про миф бумажной посуды. Мы сами ещё пару месяцев назад использовали на экомероприятиях бумажные стаканчики, — пишет ярославская экоактивистка Анна Головина. — В Ярославле проще сдать в переработку одноразовые пластиковые стаканчики (если более или менее чистые), чем якобы бумажную одноразовую посуду.

В ответ Анна продолжила заменить пластиковые тарелки картонными, вместо пластиковых палочек для размешивания сахара — деревянные. Также она предложила поставить на мероприятиях пункт приёма пластиковых бутылок и делать скидку всем, кто придёт на праздник со своей термокружкой.

Напоминаем, что каждое последнее воскресенье месяца в Ярославле можно сдать мусор на переработку. На площади Труда у цирка с 12:00 до 14:00 проходит акция «Экомобиль». Подробнее, какой маркировки пластик принимают, — читайте здесь.

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КОММЕНТАРИИ (5)

деревенский
8 авг 2019 в 16:49

я буду из ладошек тогда. ну или прямо из горлА

Гость
8 авг 2019 в 15:31

это не Экоактивисты...это наймиты производителей пластика.

Гость
8 авг 2019 в 15:34

Надо делать одноразовую стреляную тли керамическую!