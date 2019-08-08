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Город

На уличных фестивалях в Ярославле откажутся от пластиковой посуды

Это коснётся гастрономических событий, стритфуд-ярмарок и не только

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Пластик в Ярославле уже сейчас можно сдавать на переработку 

Фото: Александра Савельева 

В Ярославской области начнут отказываться от пластиковой посуды на гастрономических фестивалях и других праздниках, где можно купить стритфуд. Вместо пластиковых тарелок и стаканчиков покупателям будут выдавать угощения в бумажной посуде.

— Апробируем идею 17 августа, когда в Ярославле состоится сразу три крупных события, — межрегиональный фестиваль творческих индустрий и городских ремесел «ЯрКрафт», городской пикник «Пир на Волге» и фестиваль искусств «Преображение», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на страницах в соцсетях. 

Этому примеру уже готовы следовать в Тутаеве, Рыбинске, Большом селе и Гаврилов-Яме. Планируется, что это будет не разовая акция по отказу от пластика, а постоянный переход на использование картонной посуды. 

Каждое последнее воскресенье месяца в Ярославле можно сдать пластик на переработку на площади Труда у цирка. С 12:00 до 14:00 там проходит акция «Экомобиль», куда принимают пластик от 1-го до 5-го номеров, бумагу и картон, стекло, батарейки. Также можно отправлять чистый пластик (желательно только 1-го и 2-го видов), стекло и бумагу в оранжевые мусорные баки для раздельного сбора мусора. 

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
8 авг 2019 в 12:05

а свою можно приносить? или профсоюз жрачей выделит?

tina
8 авг 2019 в 12:06

Супер.... сортировать дома будем, да еще и мыть прежде , чем в контейнер выбросить...., а кто-то будет зарабатывать на этом

Гость
8 авг 2019 в 10:52

Что значит, - пластик 1 и 2 вида? А я теперь всё непонятное в оранжевый контейнер бросаю!