На уличных фестивалях в Ярославле откажутся от пластиковой посуды

Пластик в Ярославле уже сейчас можно сдавать на переработку
Фото: Александра Савельева
В Ярославской области начнут отказываться от пластиковой посуды на гастрономических фестивалях и других праздниках, где можно купить стритфуд. Вместо пластиковых тарелок и стаканчиков покупателям будут выдавать угощения в бумажной посуде.
— Апробируем идею 17 августа, когда в Ярославле состоится сразу три крупных события, — межрегиональный фестиваль творческих индустрий и городских ремесел «ЯрКрафт», городской пикник «Пир на Волге» и фестиваль искусств «Преображение», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на страницах в соцсетях.
Этому примеру уже готовы следовать в Тутаеве, Рыбинске, Большом селе и Гаврилов-Яме. Планируется, что это будет не разовая акция по отказу от пластика, а постоянный переход на использование картонной посуды.
Каждое последнее воскресенье месяца в Ярославле можно сдать пластик на переработку на площади Труда у цирка. С 12:00 до 14:00 там проходит акция «Экомобиль», куда принимают пластик от 1-го до 5-го номеров, бумагу и картон, стекло, батарейки. Также можно отправлять чистый пластик (желательно только 1-го и 2-го видов), стекло и бумагу в оранжевые мусорные баки для раздельного сбора мусора.