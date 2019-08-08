На уличных фестивалях в Ярославле откажутся от пластиковой посуды

В Ярославской области начнут отказываться от пластиковой посуды на гастрономических фестивалях и других праздниках, где можно купить стритфуд. Вместо пластиковых тарелок и стаканчиков покупателям будут выдавать угощения в бумажной посуде.

— Апробируем идею 17 августа, когда в Ярославле состоится сразу три крупных события, — межрегиональный фестиваль творческих индустрий и городских ремесел «ЯрКрафт», городской пикник «Пир на Волге» и фестиваль искусств «Преображение», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на страницах в соцсетях.

