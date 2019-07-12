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Отдайте нам ваш мусор: ярославские активисты устроят экологическую акцию. Где и когда

Традиционный «Яр-Экомобиль» будет в другом месте

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Теперь акция будет проводиться два раза в месяц: в Дзержинском и в Кировском районах

Фото: Александра Савельева

В эти выходные ярославцы смогут сдать мусор раздельно на традиционной акции «Яр-Экомобиль». Впервые в Ярославле она проходит в середине месяца, а не как обычно — в конце. В воскресенье, 14 июля, на парковке у дома № 10 по проспекту Дзержинского за администрацией района с 12:00 до 14:00 любой сможет прийти и сдать мусор на дальнейшую переработку.

Читайте, какой мусор в Ярославле перерабатывают

Читайте, какой мусор в Ярославле перерабатывают

— Все собранное сырье будет отправлено на переработку партнёрами проекта. Теперь каждое второе воскресенье месяца мы будем принимать мусор на этом месте. И традиционно каждое последнее на привычном месте на площади Труда, — сообщил организатор акции Артём Козлов. 

На прошлой неделе в центре Ярославля установили контейнер, куда можно складывать старую одежду. Что-то пойдёт на переработку, а что-то отдадут нуждающимся. Читайте, где находится пункт приёма и что принимают.

А вы сортируете мусор?

А вы сортируете мусор?

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