Можно ли доверять власти, медиа и самим себе: в Ярославле пройдёт большой интеллектуальный пикник

Пора валить в Москву? Или попробовать в любимом городе сделать жизнь лучше? Или, может, ну его, махнуть на всё — и в деревню? А если оставаться — то как сделать комфортной и счастливой жизнь своего микрорайона? Как разговаривать с властью? И какой информации доверять? Давайте об этом поговорим! Ярославцев зовут на большой интеллектуальный пикник «Баркемп». На базе отдыха «Степень Свободы» в Тверицах два дня — с 27 по 28 июня — будем говорить о самом важном. И с интересными людьми. О том, как снять со своего района липкую метку «неблагополучный», расскажет координатор проектов Textil Александра Макарова. Как достучаться до власти, расскажет бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. О доверии СМИ, о том, как фильтровать информацию, которую мы тоннами получаем ежедневно, расскажут главный редактор интернет-журнала 7х7 Софья Крапоткина, специальный корреспондент «Медузы» Илья Жегулев и главный редактор портала «Такие дела» Анастасия Лотарёва.

Вам интересно волонтёрство? Сможете поговорить с директором общественной организации «Добровольцы Ярославии» Екатериной Лапиной. Легендарный музыкальный критик, рок-журналист Артемий Троицкий поговорит о российском культурном слое. Кроме того, что узнаем, что это вообще такое и что с этим слоем не так. Будут не только такие, сольные, выступления. О вечном для нас — губительной (или нет?) близости Москвы, об ощущении «своего» города поспорят основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев, фотограф и тревел-блогер Илья Бесхлебный и менеджер проектов Bethoven Digital Александр Степанов. Будут и ещё интересные гости! Также организаторы обещают концерт, фримаркет и просмотр фильмов. — Площадка создается исключительно силами гражданских активистов и общественников, — говорят организаторы. — Поговорим об одной из главных ценностей человеческого общества — доверии. К медиа, власти, фондам — и друг другу. Вы можете предложить и свою тему для выступления!

Параллельно «Баркемп» проходит ещё в четырёх городах России: в Кирове, Сыктывкаре, Петрозаводске и Йошкар-Оле. В Ярославле пикник «Баркемп» впервые.