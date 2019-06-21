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Город

Можно ли доверять власти, медиа и самим себе: в Ярославле пройдёт большой интеллектуальный пикник

Как добраться, кто выступит и как самому стать участником

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Берите с собой палатку

Фото: Илья Бесхлебный

Пора валить в Москву? Или попробовать в любимом городе сделать жизнь лучше? Или, может, ну его, махнуть на всё — и в деревню? А если оставаться — то как сделать комфортной и счастливой жизнь своего микрорайона? Как разговаривать с властью? И какой информации доверять? Давайте об этом поговорим! Ярославцев зовут на большой интеллектуальный пикник «Баркемп». На базе отдыха «Степень Свободы» в Тверицах два дня — с 27 по 28 июня — будем говорить о самом важном. И с интересными людьми.

О том, как снять со своего района липкую метку «неблагополучный», расскажет координатор проектов Textil Александра Макарова. Как достучаться до власти, расскажет бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. О доверии СМИ, о том, как фильтровать информацию, которую мы тоннами получаем ежедневно, расскажут главный редактор интернет-журнала 7х7 Софья Крапоткина, специальный корреспондент «Медузы» Илья Жегулев и главный редактор портала «Такие дела» Анастасия Лотарёва. 

Вам интересно волонтёрство? Сможете поговорить с директором общественной организации «Добровольцы Ярославии» Екатериной Лапиной.

Легендарный музыкальный критик, рок-журналист Артемий Троицкий поговорит о российском культурном слое. Кроме того, что узнаем, что это вообще такое и что с этим слоем не так.

Будут не только такие, сольные, выступления. О вечном для нас — губительной (или нет?) близости Москвы, об ощущении «своего» города поспорят основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев, фотограф и тревел-блогер Илья Бесхлебный и менеджер проектов Bethoven Digital Александр Степанов.

Будут и ещё интересные гости! Также организаторы обещают концерт, фримаркет и просмотр фильмов.

— Площадка создается исключительно силами гражданских активистов и общественников, — говорят организаторы. — Поговорим об одной из главных ценностей человеческого общества — доверии. К медиа, власти, фондам — и друг другу. Вы можете предложить и свою тему для выступления!

Параллельно «Баркемп» проходит ещё в четырёх городах России: в Кирове, Сыктывкаре, Петрозаводске и Йошкар-Оле. В Ярославле пикник «Баркемп» впервые. 

Где: Тверицкая набережная, 82б.
Когда: 27–28 июля.
Почём: бесплатно.

Можно приехать с палаткой!

Этим летом в Ярославле будет ещё много классных мероприятий и встреч с известными людьми. Например, скоро к нам приедет известный кинокритик Антон Долин. Читайте, как попасть на встречу.

ТЕКСТ

ТЕГИ

Баркемп

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КОММЕНТАРИИ (14)

гость
21 июн 2019 в 18:34

совершенно бессмысленная затея -на вопрос из заголовка можно дать короткий ответ - НЕТ! Доверять власти и медиа нельзя - убеждать нас в обратном значит -считать нас за идиотов - тогда лучше посмотрите в зеркало!!

тырпыр
21 июн 2019 в 18:18

нахГоворильню...дело делать нужно! Спасать страну от говорунов грабителей!

Гость
21 июн 2019 в 20:16

... хмм, все ответы на поверхности!
1. нет.
2. частично.
3. да! ( вариант- нет, указывает, что пора провести консультации с психологом, психиатром, психотерапевтом.) :)