Появилось видео, как колесо обозрения резко закрутилось в обратную сторону

Появилось видео вчерашнего происшествия на колесе обозрения в Ярославле. Там из-за дождя вышла из строя система управления. Из-за этого колесо начало крутиться в обратную сторону, перепугав посетителей и очевидцев. Люди, которые в тот момент находились в кабинах колеса обозрения, рассказали, что им пришлось пережить. Одна ярославна настолько перенервничала, что потеряла сознание.



В дирекции аттракциона первоначально заявили, что всё под контролем. Директор колеса обозрения готов публично принести извинения и раздать пригласительные тем, кто не смог вчера вечером и сегодня днём прокатиться на колесе обозрения.

