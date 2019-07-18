Появилось видео, как колесо обозрения резко закрутилось в обратную сторону

К счастью, никто не пострадал
Фото: SafeRegion
Появилось видео вчерашнего происшествия на колесе обозрения в Ярославле. Там из-за дождя вышла из строя система управления. Из-за этого колесо начало крутиться в обратную сторону, перепугав посетителей и очевидцев. Люди, которые в тот момент находились в кабинах колеса обозрения, рассказали, что им пришлось пережить. Одна ярославна настолько перенервничала, что потеряла сознание.
В дирекции аттракциона первоначально заявили, что всё под контролем. Директор колеса обозрения готов публично принести извинения и раздать пригласительные тем, кто не смог вчера вечером и сегодня днём прокатиться на колесе обозрения.
— Резкое ухудшение погодных условий привело к появлению ошибок в компрессорном оборудовании и к повышенному давлению в прижимных подушках приводов колеса. В результате чего две из них были повреждены. К сожалению, техника иногда даёт сбои. Одновременно с этим фактором из-за последующего отказа двух приводов произошёл перегруз колеса с одной стороны, вследствие чего произошло последующее срабатывание защитной автоматики и остановка. Система безопасности сработала безупречно и дала команду на торможение. Так как кратчайший путь для эвакуации посетителей находился в противоположном направлении от обычного направления движения аттракциона, операторами было принято решение о реверсивном вращении в обратную сторону. Именно по этой причине многие, возможно, заметили вращение колеса обозрения в противоположную сторону, — ответили в дирекции аттракциона.