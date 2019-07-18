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ЧП на колесе обозрения

Появилось видео, как колесо обозрения резко закрутилось в обратную сторону

Подробности происшествия на аттракционе в Ярославле

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К счастью, никто не пострадал

Фото: SafeRegion

Появилось видео вчерашнего происшествия на колесе обозрения в Ярославле. Там из-за дождя вышла из строя система управления. Из-за этого колесо начало крутиться в обратную сторону, перепугав посетителей и очевидцев. Люди, которые в тот момент находились в кабинах колеса обозрения, рассказали, что им пришлось пережить. Одна ярославна настолько перенервничала, что потеряла сознание.

В дирекции аттракциона первоначально заявили, что всё под контролем. Директор колеса обозрения готов публично принести извинения и раздать пригласительные тем, кто не смог вчера вечером и сегодня днём прокатиться на колесе обозрения.

— Резкое ухудшение погодных условий привело к появлению ошибок в компрессорном оборудовании и к повышенному давлению в прижимных подушках приводов колеса. В результате чего две из них были повреждены. К сожалению, техника иногда даёт сбои. Одновременно с этим фактором из-за последующего отказа двух приводов произошёл перегруз колеса с одной стороны, вследствие чего произошло последующее срабатывание защитной автоматики и остановка. Система безопасности сработала безупречно и дала команду на торможение. Так как кратчайший путь для эвакуации посетителей находился в противоположном направлении от обычного направления движения аттракциона, операторами было принято решение о реверсивном вращении в обратную сторону. Именно по этой причине многие, возможно, заметили вращение колеса обозрения в противоположную сторону, — ответили в дирекции аттракциона.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гатило
18 июл 2019 в 21:36

Потеряла сознание??? Когда дрючилась в кабинке видно?

ханурик
18 июл 2019 в 22:10

так что за то что миллиарды ка колесо распилили из бюджета нормально! а то что человек путина назвал тем кто он есть уголовная ответственность? может пора бунт поднять ярославской области! а то вы нас по одному так и будете в тюрьмы сажать.