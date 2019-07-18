В Ярославле за бюджетные деньги создадут центр туризма

Мэрия Ярославля создаёт ещё одну подведомственную организацию, финансировать работу которой будут из городского бюджета. Городская администрация предложила, а муниципалитет согласовал создание «Центра развития туризма и международного сотрудничества». На его работу потребуется 1,98 миллиона рублей в год.

Центр создают как некоммерческую организацию.

— Мы искали модель, как сохранить дом Пуатье, вы знаете, он приведен в великолепный вид. Там и штаб-квартира Золотого кольца одновременно. Эта форма оптимальна, она позволяет получать гранты, федеральные и региональные. Это момент дополнительного заработка, — объяснил решение председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

