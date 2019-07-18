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Город

В Ярославле за бюджетные деньги создадут центр туризма

В совет директоров новой организации войдут депутаты муниципалитета и советник мэра

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Финансировать новый центр туризма будет городской бюджет

Фото: Александра Савельева

Мэрия Ярославля создаёт ещё одну подведомственную организацию, финансировать работу которой будут из городского бюджета. Городская администрация предложила, а муниципалитет согласовал создание «Центра развития туризма и международного сотрудничества». На его работу потребуется 1,98 миллиона рублей в год. 

Центр создают как некоммерческую организацию.

 — Мы искали модель, как сохранить дом Пуатье, вы знаете, он приведен в великолепный вид. Там и штаб-квартира Золотого кольца одновременно. Эта форма оптимальна, она позволяет получать гранты, федеральные и региональные. Это момент дополнительного заработка, — объяснил решение председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. 

В самом центре будут содействовать развитию туризма в Ярославле за счёт тематических мероприятий для привлечения туристов, участия в выставках, научно-исследовательской работы в сфере краеведения, организации информационно-просветительских туров, приёмов международных делегаций. 

Директором центра назначают Наталью Панину, а в состав правления вошли депутаты муниципалитета Миша Халтян, Константин Шлапак, Дмитрий Соколов, Анатолий Кашарин, заммэра Вячеслав Гаврилов и Елена Новик, советник мэра Сергей Бакшин. 

Недавно в мэрии решили создать ещё одно управление для контроля правил благоустройства города. Руководить им поставили приезжую чиновницу

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КОММЕНТАРИИ (4)

Иван
18 июл 2019 в 12:27

Вся эта суета вокруг туризма - имитация бурной деятельности. Предприятия закрываются, торговля загибается, строительство падает.

Волга
18 июл 2019 в 12:14

Вы экологическую ситуацию сначала в регионе улучшите а потом о туризме будете чесать языками.

НеравноДушный
18 июл 2019 в 12:55

Это делается для того, чтобы наша верхушка могла регулярно и беспрепятственно ездить за границу, по "служебной необходимости, обмену опытом, развитию культурных связей" и прочее, прочее. Придумать можно много всего.