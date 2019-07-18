В Ярославле за бюджетные деньги создадут центр туризма

Финансировать новый центр туризма будет городской бюджет
Фото: Александра Савельева
Мэрия Ярославля создаёт ещё одну подведомственную организацию, финансировать работу которой будут из городского бюджета. Городская администрация предложила, а муниципалитет согласовал создание «Центра развития туризма и международного сотрудничества». На его работу потребуется 1,98 миллиона рублей в год.
Центр создают как некоммерческую организацию.
— Мы искали модель, как сохранить дом Пуатье, вы знаете, он приведен в великолепный вид. Там и штаб-квартира Золотого кольца одновременно. Эта форма оптимальна, она позволяет получать гранты, федеральные и региональные. Это момент дополнительного заработка, — объяснил решение председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.
В самом центре будут содействовать развитию туризма в Ярославле за счёт тематических мероприятий для привлечения туристов, участия в выставках, научно-исследовательской работы в сфере краеведения, организации информационно-просветительских туров, приёмов международных делегаций.
Директором центра назначают Наталью Панину, а в состав правления вошли депутаты муниципалитета Миша Халтян, Константин Шлапак, Дмитрий Соколов, Анатолий Кашарин, заммэра Вячеслав Гаврилов и Елена Новик, советник мэра Сергей Бакшин.
Недавно в мэрии решили создать ещё одно управление для контроля правил благоустройства города. Руководить им поставили приезжую чиновницу.