В мэрии создают новое управление и назначают туда начальницей ещё одну приезжую чиновницу

В Ярославле собираются создать ещё одно подведомственное мэрии учреждение, куда наберут команду чиновников. Это будет управление организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства. Предполагается, что работники управления будут тщательно следить за всеми проходящими в городе работами по ремонту дорог, дворов, парков, чтобы как можно скорее заставлять подрядчиков исправлять косяки.

Управление ещё не создано, но уже известно, кто его возглавит, — чиновница из Переславля-Залесского Ирина Леонова.