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Политика

В мэрии создают новое управление и назначают туда начальницей ещё одну приезжую чиновницу

Это соратница Аллы Кибец из Переславля-Залесского

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Ирина Леонова приехала из Переславля управлять в Ярославле 

Фото: администрация Переславля-Залесского 

В Ярославле собираются создать ещё одно подведомственное мэрии учреждение, куда наберут команду чиновников. Это будет управление организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства. Предполагается, что работники управления будут тщательно следить за всеми проходящими в городе работами по ремонту дорог, дворов, парков, чтобы как можно скорее заставлять подрядчиков исправлять косяки. 

Управление ещё не создано, но уже известно, кто его возглавит, — чиновница из Переславля-Залесского Ирина Леонова. 

— Она прошла конкурс, находится в кадровом резерве, — ответил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. 

Также в мэрии ответили, что всё о новом управлении готовы рассказать только в понедельник, 15 июля.

Ирина Леонова в Переславле-Залесском работала начальником управления муниципального контроля. 

В команде нового мэра Ярославля всё больше приехавших чиновников. Мы пытались разобраться в понаехавших и уволившихся из городской администрации. Даже первым заместителем градоначальника - новая должность в городе, стала чиновница из Подмосковья, которая с первого своего выступления извинялась, что она не специалист в определённых вопросах

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КОММЕНТАРИИ (2)

Потерявшийся Дед
12 июл 2019 в 16:41

Все косяки станут еще дороже обходиться.

джамшут
12 июл 2019 в 16:34

...а ещё я умею не копать!

гость
12 июл 2019 в 16:30

Не слишком ли много чиновников для одного провинциального города? И разве дорожный департамент мэрии сам не обязан следить за качеством дорог? У нас ещё и общественники неплохо этим занимаются( причём бесплатно) Или Волкову надо прикормить очередную пассию?