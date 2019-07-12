В мэрии создают новое управление и назначают туда начальницей ещё одну приезжую чиновницу

Ирина Леонова приехала из Переславля управлять в Ярославле
Фото: администрация Переславля-Залесского
В Ярославле собираются создать ещё одно подведомственное мэрии учреждение, куда наберут команду чиновников. Это будет управление организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства. Предполагается, что работники управления будут тщательно следить за всеми проходящими в городе работами по ремонту дорог, дворов, парков, чтобы как можно скорее заставлять подрядчиков исправлять косяки.
Управление ещё не создано, но уже известно, кто его возглавит, — чиновница из Переславля-Залесского Ирина Леонова.
— Она прошла конкурс, находится в кадровом резерве, — ответил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.
Также в мэрии ответили, что всё о новом управлении готовы рассказать только в понедельник, 15 июля.
Ирина Леонова в Переславле-Залесском работала начальником управления муниципального контроля.
В команде нового мэра Ярославля всё больше приехавших чиновников. Мы пытались разобраться в понаехавших и уволившихся из городской администрации. Даже первым заместителем градоначальника - новая должность в городе, стала чиновница из Подмосковья, которая с первого своего выступления извинялась, что она не специалист в определённых вопросах.