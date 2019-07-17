18 июля четверг
СЕЙЧАС +16°С
usd 62.95
eur 70.56
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 62.95
eur 70.56

Все новости

Все новости
Город

У ярославского бизнесмена отобрали элитную квартиру в центре города

Мужчина задолжал банку 7,5 миллионов рублей

Поделиться

3 848
Обсудить

Суд полностью удовлетворил требования банкиров

Фото: Александра Савельева

На днях судебные приставы нагрянули на квартиру к одному ярославскому бизнесмену. Он задолжал банку семь с половиной миллионов. Расплачиваться мужчине, видимо, было нечем. Поэтому приставы отобрали у предпринимателя квартиру. Элитное жилище в самом центре Ярославля оценили в пять с половиной миллионов.

— В соответствии с законом у предпринимателя было 10 дней, в течение которых он мог обжаловать действия службы судебных приставов. Однако должник этим правом не воспользовался. Арестованное имущество, оцененное в сумму долга, не реализовалось с торгов, в связи с чем квартиру забрал банк в счет погашения долга за 5,5 миллионов рублей, — рассказал пресс-секретарь УФССП России по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Другой бизнесмен, чтобы расплатиться с долгами, начал подрабатывать дальнобойщиком

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

приставыдолг

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!