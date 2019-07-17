У ярославского бизнесмена отобрали элитную квартиру в центре города

На днях судебные приставы нагрянули на квартиру к одному ярославскому бизнесмену. Он задолжал банку семь с половиной миллионов. Расплачиваться мужчине, видимо, было нечем. Поэтому приставы отобрали у предпринимателя квартиру. Элитное жилище в самом центре Ярославля оценили в пять с половиной миллионов.



— В соответствии с законом у предпринимателя было 10 дней, в течение которых он мог обжаловать действия службы судебных приставов. Однако должник этим правом не воспользовался. Арестованное имущество, оцененное в сумму долга, не реализовалось с торгов, в связи с чем квартиру забрал банк в счет погашения долга за 5,5 миллионов рублей, — рассказал пресс-секретарь УФССП России по Ярославской области Екатерина Пиунова.

