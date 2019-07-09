«С потрясающим видом»: квартира в Ярославле попала в список самой дорогой недвижимости в ЦФО

Ярославская недвижимость снова в списке самой дорогой, на этот раз в Центральном федеральном округе. Сервис «Циан» составил список элитных квартир, в который попала квартира на Волжской набережной в Ярославле, — она замыкает топ-5 рейтинга.

Это недвижимость в историческом доме — усадьбе Тихомирова. Окна квартиры выходят на набережную, и с балкона открывается потрясающий вид на Волгу. Квартиру продают пустой. За 205 квадратных метров просят 25,625 миллиона рублей. За эти деньги вы получите 98 квадратных метров жилой площади — две комнаты, огромную гостиную и холл, а также кухню в 20 квадратных метров и хозяйственную комнату.