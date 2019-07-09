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Недвижимость

«С потрясающим видом»: квартира в Ярославле попала в список самой дорогой недвижимости в ЦФО

За неё придётся отдать больше 20 миллионов рублей

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Одна из самых дорогих квартир в ЦФО продаётся на Волжской набережной в Ярославле 

Фото: Yaroslavl.cian.ru

Ярославская недвижимость снова в списке самой дорогой, на этот раз в Центральном федеральном округе. Сервис «Циан» составил список элитных квартир, в который попала квартира на Волжской набережной в Ярославле, — она замыкает топ-5 рейтинга. 

Это недвижимость в историческом доме — усадьбе Тихомирова. Окна квартиры выходят на набережную, и с балкона открывается потрясающий вид на Волгу. Квартиру продают пустой. За 205 квадратных метров просят 25,625 миллиона рублей. За эти деньги вы получите 98 квадратных метров жилой площади — две комнаты, огромную гостиную и холл, а также кухню в 20 квадратных метров и хозяйственную комнату. 

— Все помещения подготовлены под чистовую отделку, центральное водоснабжение и отопление. Есть возможность перепланировки, — сообщают на сайте «Циан». 

Само здание имеет огороженную парковку на восемь машин, мансардные этажи и три подъезда. 

В квартире можно устроить перепланировку

В квартире можно устроить перепланировку

Кстати, первое место среди самых дорогих квартир в ЦФО заняла недвижимость в Белгородской области. Там квартиру в 270 квадратных метров продают за 45 миллионов рублей. 

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