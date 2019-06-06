Оперировали два раза: в Ярославле девушка отсудила у мэрии 350 тысяч за сломанную на тротуаре ногу

— Наледь была прозрачная, незаметная, занимала площадь около 1 кв. м, ее было не обойти. После падения Светлана А. не могла пошевелиться, стонала и плакала, — рассказали в Ярославском областном суде.

Всё произошло в марте 2018 года. Светлана упала на пересечении улиц Ушинского и Свердлова. Рухнув, почувствовала — сильно болит правая нога. Прохожие вызвали скорую. Пока медики ехали (прошло 40 минут), люди заметили, что за это время на наледи упали еще несколько человек.

В Ярославле женщина отсудила у мэрии деньги за то, что сломала ногу на обледенелом тротуаре.

В травмпункте медики осмотрели женщину — у Светланы оказался сложный перелом. Настолько, что пришлось пройти через две операции. И провести полгода на больничном.

Девушка обратилась в суд. Потребовала возместить доходы, которых лишилась из-за больничного, и траты на лечение — около 150 тысяч. Плюс возместить моральный вред — 1 миллион рублей.

Суд признал ответчиком мэрию — именно она должна была следить за безопасностью и чистотой этого тротуара. Иск Светланы удовлетворили частично: утраченный заработок — 84 572,46 рубля, расходы на лечение — 14 919 рублей, компенсацию морального вреда в размере 250 000 руб.

Как отсудить деньги за травму на тротуаре

Комментарий юриста Евгения Магунова:

— Если человек пострадал на пешеходном переходе — ответственность лежит на мэрии. В таком случае нужно собрать свидетелей, попросить у них телефоны. Вызвать ГИБДД, так как это тоже является ДТП. Сотрудники полиции зафиксируют, что дорога действительно скользкая и не чищена и выпишут протокол. Вызвать скорую. Врачи должны зафиксировать место получения травмы и саму травму. Если вы добираетесь до травмпункта на такси, попросите у водителя чек, на котором будет указан адрес, откуда вас забрали и куда доставили, и сумма. Нелишним будет достать видеозаписи с камер наблюдения или регистраторов. Во время лечения собирать все чеки на лекарства и выписанные рецепты. Со всеми этими документами смело отправляйтесь в суд. На моей практике было два таких случая, когда пешеходы получали травму на скользкой дороге. В обоих случаях им удалось отсудить деньги у мэрии.

