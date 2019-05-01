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Город
Первомай в Ярославле

В Ярославле на первомайской демонстрации развернули ЛГБТ-флаги

Представители сообщества вышли на демонстрацию в центре города

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Представители сообщества шли в конце колонны

Фото: Михаил Контуев

В Ярославле представители ЛГБТ-сообщества присоединились к первомайской демонстрации. Участники ярославского сообщества «Каллисто» развернули ЛГБТ-флаг, идя по улице Свободы вслед за демонстрацией коммунистов.

— Пока никакой агрессии по отношению к представителям сообщества не было, — уточнил корреспондент 76.RU Михаил Контуев.

В прошлом году Алан Ерох — представитель сообщества в Ярославле, уже выходила с этим флагом на демонстрацию. Тогда в её адрес поступали угрозы — люди требовали свернуть флаг. Но больше агрессии было, когда представители секс-меньшинств устроили в центре города пикет. Тогда их закидали яйцами.

Вся трансляция Первомая в Ярославле.

На этот раз другие участники праздника спокойно отреагировали на ЛГБТ-флаги

Фото: Михаил Контуев

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Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (4)

Инженер1
1 май 2019 в 14:39

Вот кого боится якушев!

Александр
1 май 2019 в 14:23

Противно на таких смотреть.

Михаил
1 май 2019 в 13:16

фууу