В Ярославле на первомайской демонстрации развернули ЛГБТ-флаги

В Ярославле представители ЛГБТ-сообщества присоединились к первомайской демонстрации. Участники ярославского сообщества «Каллисто» развернули ЛГБТ-флаг, идя по улице Свободы вслед за демонстрацией коммунистов.

— Пока никакой агрессии по отношению к представителям сообщества не было, — уточнил корреспондент 76.RU Михаил Контуев.



В прошлом году Алан Ерох — представитель сообщества в Ярославле, уже выходила с этим флагом на демонстрацию. Тогда в её адрес поступали угрозы — люди требовали свернуть флаг. Но больше агрессии было, когда представители секс-меньшинств устроили в центре города пикет. Тогда их закидали яйцами.

