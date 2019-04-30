«Намалевать такое на фоне российского флага!» В центре Ярославля нарисовали розовую свастику

В центре Ярославля, на верхнем ярусе Волжской набережной, неизвестные нарисовали свастику. Нацистский символ розовой краской нанесли на побеленное дерево неподалеку от беседки. Как раз там, где перед 1 Мая поставили флаги — российский триколор.
Прохожие возмутились:
— Какая сволочь нарисовала такое, да еще рядом с нашим флагом! — негодуют люди, проходя мимо.
На место выехали полицейские.
— Проводятся все необходимые мероприятия, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Городские власти тут же подсуетились, и Горзеленхозстрой уже закрасил изображение.
Но «художники» просто так не отделаются. В России пропаганда и публичная демонстрация нацистской символики запрещены. Поэтому, если вандалов поймают, им грозит штраф до двух тысяч рублей. Также полиция заберет и баллончик, которым нанесли такие художества.
В прошлом году похожая история уже происходила в Ярославле — тогда вандалы нарисовали свастику прямо на мемориале в центре города.
В XX веке свастика получила известность как символ фашизма и гитлеровской Германии и стала устойчиво ассоциироваться именно с режимом фашистской диктатуры и идеологией.