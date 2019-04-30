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Город

«Намалевать такое на фоне российского флага!» В центре Ярославля нарисовали розовую свастику

Нацистскую символику нанесли на дерево

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По закону СМИ не имеют права публиковать изображение свастики, поэтому мы закрасили рисунок

Фото: Михаил Контуев

В центре Ярославля, на верхнем ярусе Волжской набережной, неизвестные нарисовали свастику. Нацистский символ розовой краской нанесли на побеленное дерево неподалеку от беседки. Как раз там, где перед 1 Мая поставили флаги — российский триколор.

Прохожие возмутились:

— Какая сволочь нарисовала такое, да еще рядом с нашим флагом! — негодуют люди, проходя мимо.

На место выехали полицейские.

— Проводятся все необходимые мероприятия, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Городские власти тут же подсуетились, и Горзеленхозстрой уже закрасил изображение.

Но «художники» просто так не отделаются. В России пропаганда и публичная демонстрация нацистской символики запрещены. Поэтому, если вандалов поймают, им грозит штраф до двух тысяч рублей. Также полиция заберет и баллончик, которым нанесли такие художества.

В прошлом году похожая история уже происходила в Ярославле — тогда вандалы нарисовали свастику прямо на мемориале в центре города.

В XX веке свастика получила известность как символ фашизма и гитлеровской Германии и стала устойчиво ассоциироваться именно с режимом фашистской диктатуры и идеологией.

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КОММЕНТАРИИ (1)

левая варежка с правой ноги
30 апр 2019 в 07:16

а если с другого ракурса, то вообще на фоне великой русской реки Волги!