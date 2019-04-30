«Намалевать такое на фоне российского флага!» В центре Ярославля нарисовали розовую свастику

В центре Ярославля, на верхнем ярусе Волжской набережной, неизвестные нарисовали свастику. Нацистский символ розовой краской нанесли на побеленное дерево неподалеку от беседки. Как раз там, где перед 1 Мая поставили флаги — российский триколор.

Прохожие возмутились:

— Какая сволочь нарисовала такое, да еще рядом с нашим флагом! — негодуют люди, проходя мимо.

На место выехали полицейские.

— Проводятся все необходимые мероприятия, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Городские власти тут же подсуетились, и Горзеленхозстрой уже закрасил изображение.