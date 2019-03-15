Оптимизация продолжается: власти хотят объединить в Ярославле ещё четыре больницы

К больнице имени Семашко могут присоединить больницу № 10 на улице Гагарина
В Ярославле региональные власти продолжают оптимизировать работу больниц. Сейчас в планах объединить ещё четыре медицинских учреждения: два во Фрунзенском районе и два — в Красноперекопском. Планируется, что в одну организацию объединят больницы № 2 на улице Попова и № 8 на Суздальском шоссе, а также присоединят больницу № 10 на улице Гагарина к больнице имени Семашко.
Процесс оптимизации будет происходить по той же схеме, по которой объединили больницы № 3 и № 7 в Заволжском районе: сократят за счёт объединения учреждений управленческий аппарат.
— Пока говорить детально об объединении этих больниц рано, потому что пока это только проект, к тому же ещё не подписанный, — уточнили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Известно, что решение об оптимизации больниц, которое сейчас многие критикуют, было принято ещё в 2014 году в рамках соглашения между правительством Ярославской области и Министерством здравоохранения.
Власти обещают, что объединение больниц ни в коем случае не снизит качество оказания медицинских услуг пациентам. Но люди всё равно переживают — когда объединяли больницы за Волгой народ даже выходил на митинг.
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Удивляет факт:..почему Муниципалитет, Общественная Палата и жители города так равнодушно воспринимают все нововведения московских заезжих чиновников по "Оптимизации медучреждений" ??! Эти уплотнения с закрытиями и перемещениями не делают лучше качества услуг, а наоборот создаются одни неудобства ! Временные чиновники скоро уедут по назначениям дальше, а ярославцам здесь жить, лечиться и выздоравливать. По любой ерунде устраивают общественные слушания, а вот о судьбах Больниц в городе решили умолчать !!