Оптимизация продолжается: власти хотят объединить в Ярославле ещё четыре больницы

Процесс оптимизации будет происходить по той же схеме, по которой объединили больницы № 3 и № 7 в Заволжском районе: сократят за счёт объединения учреждений управленческий аппарат.

В Ярославле региональные власти продолжают оптимизировать работу больниц. Сейчас в планах объединить ещё четыре медицинских учреждения: два во Фрунзенском районе и два — в Красноперекопском. Планируется, что в одну организацию объединят больницы № 2 на улице Попова и № 8 на Суздальском шоссе, а также присоединят больницу № 10 на улице Гагарина к больнице имени Семашко.

— Пока говорить детально об объединении этих больниц рано, потому что пока это только проект, к тому же ещё не подписанный, — уточнили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.



Известно, что решение об оптимизации больниц, которое сейчас многие критикуют, было принято ещё в 2014 году в рамках соглашения между правительством Ярославской области и Министерством здравоохранения.

Власти обещают, что объединение больниц ни в коем случае не снизит качество оказания медицинских услуг пациентам. Но люди всё равно переживают — когда объединяли больницы за Волгой народ даже выходил на митинг.

