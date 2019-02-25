В Ярославле объединили крупные городские больницы: что изменилось для пациентов

— Сэкономленные на управленческом аппарате средства больница сможет потратить как на зарплаты медицинскому персоналу, так и на развитие материально-технической базы, — сообщил заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. — Учреждению требуются ремонт, обновление оборудования. Постепенно эти задачи будут решены.

В Ярославле чиновники регионального правительства сообщили об объединении двух городских больниц — № 3 и № 7. В руководстве больницы говорят, что оптимизация коснётся только управленцев, ведь их для экономии денег посокращают, как это всегда бывает при оптимизации.

Например, в штате больницы № 7 не было уролога и гастроэнтеролога. Теперь эти специалисты будут принимать в объединённой больнице.



— У нас теперь есть возможность пользоваться единой лабораторией, эндоскопическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием, — рассказал главный врач больницы № 3 Владимир Баунов. — В будущем мы планируем развивать такую форму работы, как стационар на дому, и усиливать дневные стационары при поликлинике. И, конечно, в ближайшее время займемся паллиативной помощью.



Официально в Ярославле больше нет городской больницы № 7 — объединённая больница стала 3-й. Теперь это учреждение, к которому прикреплено около 100 тысяч жителей Заволжского района.



Власти уверяют, что участки с терапевтами останутся прежними, номера регистратур тоже, и тем более не будут закрывать отделения и поликлиники. Но жители Заволжского района всё равно переживают, вспоминая, как недавно со скандалом переносили койки сестринского ухода Тутаевской ЦРБ. Их по решению суда перенесли на другой берег Волги.

