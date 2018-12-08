Елена в одежде собственного бренда

В Лондоне открылась выставка картин, автором которых является Елена Трусова — модель из Ярославля.



Лена начала свою модельную карьеру давно. Сейчас она очень востребована за рубежом: снимается для рекламы сайтов, каталогов или журналов. Но Елена не только знает, как принять самую удачную позу перед фотоаппаратом. Она ещё и рисует и выпускает свою линию одежды.



Елена в одежда собственного бренда

— Мне до сих пор не верится! Полтора года назад мне написали из лондонской галереи, что хотят видеть мои работы. Готовы были взять на себя все расходы. Но я отказалась, так как боялась реакции окружающих. Тогда я работала в другой технике и другими материалами. Но потом передумала. В сентябре 2018 подтвердили мою выставку, а в октябре я решила всё переделать. Я днём работала на съёмках, вечерами сидела со швеёй, а ночами рисовала. Нужно было нарисовать шесть картин и сделать небольшую коллекцию одежды. 3 декабря я всё это упаковала и оказалась в Лондоне. И вот состоялась моя выставка. Пришла я на неё в своём платье бренда MIKKI. Мне хочется кричать об этом! Я самая счастливая! — рассказала Елена.



Елена призналась, что в её работах поклонники не увидят классиков: Шишкина или Айвазовского. Её работы — это абстракционизм.

Работы Елены

Елена в платье собственного бренда на открытии галереи

Прежде чем прийти к такому успеху, Елене пришлось пройти через немалые трудности. Всё началось с детства, когда её дразнили и обижали одноклассники. Елена долгое время стеснялась своей внешности. А пару лет назад она выиграла корону «Мисс краса Руси». О том, как Елена стала супермоделью, о своих гастрономических пристрастиях и, конечно, о мужчинах, она рассказала нам в большом интервью.

