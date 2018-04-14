Ярославская супермодель: «Люблю пиво с гренками и мечтаю стать ангелом Victoria's Secret»

Красотку Елену обожают фотографы

Худенькая девочка из Ярославля, которую в детстве дразнили тощей и некрасивой, издевались и избивали, сейчас — востребованная модель, красавица, которая колесит по всему миру. Елена Трусова родилась в обычной семье, где всегда не хватало денег. Сейчас она может позволить себе практически всё. Она по-прежнему осталась отзывчивой и скромной, и даже чем-то до сих пор напоминает доброго ребёнка. Лена рассказала о том, через какие ужасы в детстве ей пришлось пройти, где она работает сейчас, сколько зарабатывает и о Леонардо Ди Каприо.

Избивали и снимали это на видео

— Детство было тяжёлое. Я была изгоем в школе, надо мной издевались, выкидывали вещи, кидали жвачку в волосы, забивали стрелки. Меня не любили, считали некрасивой. На тот момент были очень популярны видео с унижениями подростков. Со мной таких видео было очень много. В девятом классе я с большим удовольствием ушла из школы в колледж. Но и там история продолжилась. Я не понимала, почему это происходит. А выяснилось это случайно. У меня была одноклассница, которая распускала про меня слухи, что я воровка. И все думали, что раз я из бедной семьи, по нескольку лет ношу один и тот же свитер, значит, я и правда могу украсть. А вещи действительно пропадали. Потом эта девочка перешла в тот же колледж, что и я. И вдруг, когда я уже не училась, у одноклассницы пропадает шуба и планшет. И выяснилось, что это она крала всё это время. Все мои одноклассники извинились передо мной за это. Но осадок из-за издевательств за все эти годы, конечно, остался.

— Когда ты полюбила свою внешность?

— Наверное, лет в 20. До этого я очень стеснялась своей худобы, своего неправильного прикуса, лопоухих ушей. Хотя в это время я уже работала моделью. Я до сих пор не поборола свой страх, своё стеснение. Но, наверное, в тот момент, когда я начала чувствовать, что во мне есть что-то необычное, что меня замечают фотографы, я поняла — я чего-то стою. Свой образ я нашла только год назад. Я стала более женственной, более нежной, перекрасилась в блондинку, стала надевать платья. До этого я носила только кожаные штаны и куртки, а в детстве вообще была, как панк.

Елена красива, сексуальна и обаятельна

За спиной вслух говорят гадости

— Что вам чаще пишут в комментариях в соцсетях: гадости или комплименты? И как вы реагируете, если пишут что-то обидное? Расстраиваетесь?

— В последнее время мне пишут только комплименты, пишут, что я расцвела, похорошела. Бывает, и гадости пишут. Я очень этого боюсь, потому что потом расстраиваюсь целый день. Но соцсети — это одно. Гораздо обиднее, когда ты приезжаешь в родной Ярославль, стоишь в магазине на кассе, а за твоей спиной, не стесняясь, в полный голос, говорят обидные вещи: «Фу, посмотрите на неё, да у неё всё сделано».

Люблю пиво и крылышки «баффало»

— Правда, что модели ничего не едят? Ты всегда сидишь только на овощах и фруктах? Что можешь себе позволить, а чего не ешь никогда?

— Я никогда не ем свинину, вообще не ем жирное, жареное, не ем пиццу и гамбургеры. Я давно практически отказалась от мяса. Помню, была в Испании, а там куча вкусных стейков. Я их съела столько, что сильно поправилась и решила: «Всё, хватит». Но я и сама не люблю такую пищу. Единственное, когда я люблю выпить пива или вина, мне хочется себя побаловать. С пивом я просто обожаю есть крылышки «баффало». Но так как мясо я себе почти не позволяю, я ем гренки. А это очень калорийно. Ещё люблю сырные шарики. В еде, конечно, приходится себя ограничивать. Я очень завишу от параметров, лишний сантиметр виден сразу.

Елена прекрасно смотрится в любом возрасте

Вся правда об алкоголе и наркотиках

— А правда, что модели постоянно пьют шампанское перед съёмками, перед показами, чтобы настроиться?

— Нет, это ложь. Потому что с таким графиком, с постоянными перелётами и переездами особо не выпьешь. Бывает, да, релаксовая работа, когда вечером можно расслабиться и выпить вина с друзьями. А так — нет. Да, есть девочки, которые сидят на наркотиках и на алкоголе. Я наркотики никогда не пробовала и не собираюсь.

— Тяжело так работать? Постоянно перемещаться по свету?

— Да, быть моделью безумно тяжело. Это очень выматывает организм. И мы стареем раньше из-за постоянных перелётов, из-за тонны косметики, из-за стресса. Минус ещё в том, что у тебя мало друзей, потому что кругом постоянно новые люди. Я редко вижу родственников, в основном общаюсь по мессенджерам.

От радости кружилась голова

— А плюсы тогда какие?

— Главный плюс — это бесконечные путешествия. Я постоянно узнаю новый мир. Я выросла в маленьком городе и бесконечно благодарна судьбе за такой шанс. Я помню свою первую поездку в Барселону. Мамочки, я с ума сходила! У меня голова кружилась от радости! А в Японии мне казалось, что я сплю! И вокруг тебя всё время потрясающие люди: стилисты, визажисты, фотографы.

Елена свободно чувствует себя в кадре

Зарабатываю 100 долларов в час

— Ты работала на показах известных дизайнеров?

— Я вообще на показах мало работала, а сейчас и вовсе не работаю. Я снимаю «лукбуки» для каталогов, сайтов или «кампейны». Объясню почему. Потому что съёмка для «лукбука» оплачивается, ну грубо говоря, сто долларов в час. И ты работаешь с 9 до 9, но при этом тебе хорошо платят. А за показ платят 300 долларов за целый день. При этом первый день — это кастинг, второй день — это примерка вещей, и третий — сам показ. И вот за это платят 300 долларов. Это очень мало, а времени отнимает много. Или, допустим, съёмки в журналах, их вообще не оплачивают. Я снималась пару раз для Elle и Cosmopolitan. Больше всего люблю «кампейны» — это когда снимаешь полностью рекламную компанию для какого-то бренда или отеля. Когда для отеля — это особый праздник, потому что ты живёшь в шикарном отеле, у тебя шикарные завтраки, ты классно проводишь время, и оплата хорошая.

— Неужели показы у известных дизайнеров, например, у «Гуччи» тоже стоят 300 долларов?

— 300 долларов — это показы у обычных дизайнеров, неизвестных или начинающих. Естественно, «Гуччи» платят больше. Но показы в Милане, Париже, Лондоне — это совсем другой уровень. Но, чтобы попасть туда, мне нужно было начинать лет в 16. Сейчас мне 23, и я уже по меркам моделей совсем старушка. Сейчас девочки карьеру начинают в 12–13 лет, на показы с ними ездят мамы. У меня не было идеи фикс попасть на такой показ. У меня было две мечты: получить корону конкурса красоты и стать ангелом «Виктории Сикрет». Корону я получила на конкурсе красоты в Ярославле. Я стала «Мисс краса Руси». Осталось только стать ангелом. Это меня держит в тонусе постоянно.

— Есть станете ангелом, есть все шансы, что в вас влюбится Леонардо Ди Каприо.

— Нет, я мечтаю о другом красавчике. Но Ди Каприо и правда любит молоденьких русских моделей-блондинок. У меня есть знакомая девочка, которая встречалась с ним.

Красавица Елена работает моделью по всему миру

Sugar daddy vs трудоголик

— У вас сейчас есть молодой человек?

— Нет, пока я одинока. Кстати, никто из моих парней не был из мира моды или шоу-бизнеса. У меня были обычные парни, трудоголики из офисов. Я никогда не искала себе sugar daddy (сладкий папочка), как говорят в мире моды. Потому что я насмотрелась на эти истории, когда девочки влюблялись вот в таких сладких папочек, выходили за них замуж, рожали детей, а потом эти папочки вышвыривали их на улицу. Когда ты поднимаешься с молодым человеком с самых низов — это совсем другая история.

О семье

— Елена, расскажите о своей семье. Вы близки с ней?

— Да, моя семья для меня всё. Мои родные живут в Ярославле, к сожалению, я редко приезжаю в родной город. У меня есть младшая сестра, я обожаю это маленькое чудо. Она очень похожа на меня, ей в детстве тоже приходилось туго, в школе её так же дразнили, не любили. Ей всего 16 лет. Она уже думает о том, чтобы стать моделью, но сейчас ей надо подрасти и выучить английский. Когда она будет готова, я ей помогу, я горы сверну для неё. Я очень близка со своей семьёй, но ближе к папе, чем к маме. Несколько лет назад у отца были серьёзные проблемы со здоровьем. И я была с ним рядом, шла с ним нога в ногу, поддерживала его, работала на износ, чтобы заработать денег на лечение. Сейчас с ним всё хорошо. Я не верующая, но и не атеист, но знаю точно, что наверху есть кто-то, кто помог моей семье воссоединиться вновь.