Тимофей скончался в больнице, не приходя в сознание

Полиция завершила расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 26-летнего жителя Москвы, устроившего смертельное ДТП.



Напомним, ДТП произошло 6 сентября 2018 года в Ярославском районе. Автомобиль «Мерседес» въехал в мотоцикл. В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла погиб. Как рассказали очевидцы, водитель «Мерседеса» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мотоциклисту, который имел приоритет. Это подтвердили и в полиции.



— ДТП произошло в результате манёвра водителя «Мерседеса». Это удалось установить благодаря автотехнической, видеотехнической и судебно-медицинской экспертизам, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Водитель иномарки с места ДТП скрылся

Вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, водитель «Мерседеса» ударил по газам и скрылся с места аварии. За ним в погоню бросились друзья мотоциклиста, которые сразу же приехали на место происшествия. Спустя некоторое время им вместе с полицейскими удалось найти машину и самого водителя. Его арестовали. Водителю иномарки грозит до пяти лет тюрьмы.



По словам друзей, 26-летний Тимофей купил мотоцикл недавно. У него была девушка, которой он, по предположению родных, собирался сделать предложение.

