Водитель «Мерседеса» уехал с места ДТП

26-летнего москвича, который устроил ДТП с мотоциклистом, заключили под стражу.



Напомним, 6 сентября на трассе в Ярославском районе столкнулись иномарка с московскими номерами и мотоцикл. От полученных травм водитель мотоцикла скончался в больнице спустя несколько часов после ДТП. Очевидцы рассказали, что «Мерседес» выехал со второстепенной дороги прямо перед носом у мотоциклиста. После столкновения он даже не остановился. Его вместе с друзьями погибшего мужчины разыскали полицейские.



— В отношении 26-летнего водителя «Мерседеса», жителя Москвы, возбудили административное дело за оставление места ДТП. Также в отношении него возбудили уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина заключён под стражу. Расследование продолжается, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По рассказам друзей, погибший 29-летний мотоциклист Тимофей только недавно купил себе новый транспорт. У него остались мама и любимая девушка.

