В Ярославле ждут начальника из Москвы

После транспортного скандала уволился глава ярославского ПАТП. Об этом нам сообщил наш источник. В мэрии Ярославля эту информацию подтвердили.

— Руководитель ПАТП действительно написал заявление, но это личное право каждого человека. В отношении него проводится служебная проверка, — рассказали чиновники.

Как сообщил наш источник, новый руководитель ПАТП выйдет на работу уже в понедельник. По словам нашего источника, новый начальник приедет из Москвы.

Напомним, вчера в городе сотни ярославцев не дождались своих автобусов. Они просто не вышли на рейсы. Оказалось, на предприятии закончилось топливо. Вечером исполняющий обязанности мэра Владимир Волков созвал совещание, на котором разнёс своих подчинённых. Он приказал наказать тех, кто ответственен за транспортный коллапс в городе.